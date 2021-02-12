Dev yatırım için imzalar atıldı Gaziantep'te 935 milyon dolarlık yatırım Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisi olacak

Erdemoğlu Holding bünyesinde bulunan ve Adana’da Kurulu Sasa 935 milyon dolarlık PTA tesisi için İspanyol firması ile anlaşma imzaladı. Kendi enerjisini kendi üretecek olan PTA tesisi dünyadaki en yüksek kapasiteye sahip olacak ve aynı zamanda kendi hammaddesini kendisi üreterek rekabetci konumunu yükseltecek.

Son üç yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım ile polyester üretim kapasitesini 1.4 milyon ton/yıla çıkararak Çin ve Hindistan dışında en büyük kapasiteye ulaşan Sasa Polyester yeni yatırımı ile Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak. Yerli ve Milli politikalar merkezli hareket eden Sasa son üç yılda yaptığı yatırımlarla 3 bine yakın ek istihdam yaratarak 300 milyon dolar cari açığın kapatılmasına katkı sağladığı belirtildi. PTA polietilen tereftalat PET üretiminde hammadde olarak biliniyor. Pet polyester iplik üretilmesinde, tekstil, sağlık ve ambalaj sektörlerinde önemli bir yere sahip olduğu biliniyor.

Söz konusu yatırımı İspanyol Tecnicas Reunidas firması anahtar teslimi olarak mühendislik, satın alma ve montaj hizmetlerini tümünü yapacak. Çevre ve Şehircilik bakanlığı geçtiğimiz günlerde 935 milyon dolara mal olacak proje için ÇED raporu için olumlu karar vermişti. Anlaşmayı Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu imzaladı. Yatırım için temel atma töreninin Mayıs ayında yapılması planlandığı, yatırımın 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlandığı bildirildi.

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