Su sayacı hırsızına suçüstü

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Gaziantep'te su sayacı çalmak isteyen bir kişi, devriye gezen ekipler tarafından suç üstü yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Hoşgör mahallesinde devriye gezen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bir evin su sayacını sökmeye çalışan kişiyi gördü. Ekipler şahsın üzerinde yaptığı aramada 2 adet su sayacı ve sayacı sökmekte kullandığı anahtar ele geçirdi.

Hırsızlık yaptığ tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

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