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3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasının duruşmasında mahkeme başkanından tepki Gaziantep'te muhtarlık kavgası davasında mahkeme başkanı her iki aileye tepki gösterdi

İHA

3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasının duruşmasında mahkeme başkanından tepki Gaziantep'te muhtarlık kavgası davasında mahkeme başkanı her iki aileye tepki gösterdi

Gaziantep’te 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin 15 kişi hakkında Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılamaya devam edildi. Duruşmada mahkeme başkanının her iki tarafa da “Nasıl iyi muhtarlık yapıyor musunuz? Muhtar olsanız ne olacak olmasanız ne olacak. İyi muhtarlık yapmışsınız. Yazıktır. Günahtır” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi’nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından dava açılan 2’si tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 7’nci duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet O. ile Cuma O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken duruşmada sanık Cemal O., Cemal O., Süleyman O., Bayram O. ile Işık O., avukatları Enes Akbulut Süleyman Akgün hazır bulundu. Müşteki Durdu K. Fatma K. Adnan K. ve Fatma K. duruşmaya avukatları Bayram Kuş ve Baran Can Kuş ile birlikte katıldı.
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı sanık Ahmet O.’nun tahliyesini, Cuma O.’nun ise tutukluluk halinin devamı talep ederek eksik hususların giderilmesini istedi.
Mütalaanın ardından söz alan, kavgada 3 oğlunu kaybeden müşteki anne Firdevs K. ise “3 tane can gitti. Bunlar dışarıda gezmesin tutuklansın. 3 ev öksüz kaldı. Ben davacıyım. Bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi.

“Havaya sıktıysan niye pişmansın”
Tutuklu sanık Ahmet O. ise savunmasında “Ben pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Ateş ettiğim için pişmanım” demesi üzerine mahkeme başkanı “Neden pişmansın. Kime ateş ettin” diye sordu. Mahkeme başkanına “Havaya doğru ateş ettim” cevabını veren Ahmet O.’ya mahkeme başkanı bu defa “Havaya doğru sıktıysan niye pişmansın kime ateş ettin” sorusunu yöneltti.
Diğer tutuklu sanık Cuma O. da çok pişman olduğunu belirterek, "Ben sadece Süleyman Kaplan’a ateş ettim. Diğerlerine kasıtla ateş etmedim. Adem Kaplan ve Eyüp Kaplan’a kasıtlı ateş etmedim. Boğuşma esnasında silahlar kendiliğinden patladı” dedi.
Sanık Süleyman O.’nun savunması üzerine mahkeme başkanı her iki tarafa da “Nasıl iyi muhtarlık yapıyor musunuz? Muhtar olsanız ne olacak olmasanız ne olacak. İyi muhtarlık yapmışsınız. Yazıktır. Günahtır” diye tepki gösterdi.

“Bütün sanıkların tutuklu yargılanması gerekiyor”
Savunma için söz alan müşteki avukat Bayram Kuş ise iddianamenin eksik düzenlendiğini savundu. Tekme atan kişiyle silahla sıkan kişinin davranışının farklı olduğunu aktaran Kuş, “Ama iddianamede iki davranışta aynı şeklide ele alınmış. Olay yerinde jandarma 5 farklı silahtan atılan 36 kovan toplanmış. Ama bu silahlar hala bulunmadı. Bu konuda mahkeme ve savcılık bir çaba sarf etmemiş. Bayram O.’nun ‘Hazırlanın, toplanın okula gelin. Gençler gerekeni yapın. Süleyman akıllı ol yoksa sen bilirsin’ talimatıyla Ahmet O. ‘Şenlik başlayacak’ şeklindeki talimatının ardından Süleyman O.’nun ruhsatlı silahını oğluna vermesi göz önüne alındığında sanıkların fikir ve eylem birlikteliğiyle planlı hareket ettikleri ortadadır. Bütün sanıkların tutuklu yargılanması gerekiyor” şeklinde savunma yaptı.
Sanık müdafi avukat Süleyman Akgün ise Ahmet O.’nun tahliye edilmesi gerektiği yönünde mütalaaya katıldıklarını belirtti. O. ailesinin silahlarının olaydan sonra toplanarak incelendiğini aktaran Akgün, “Bu aşamada K. ailesi silahlarını teslim etmemiştir. Ahmet O. okuldan çıkarken kendisine ateş edilmesinden dolayı havaya ateş etmiştir. Bu nedenle Ahmet O.’nun sorumlu tutulması gerekiyor. Tahliye edilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti bu aşamada bir kısım adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinin reddine, avukat Süleyman Akgün’ün tanık listesi bildirmesi durumunda tanıkların dinlenmesine, sanık Cuma O. ile Ahmet O.’nun üzerine atılı suçlu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi
Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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