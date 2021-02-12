Döviz bürosunda gasp şoku yaşadı, kalan parasını korkudan götüremedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döviz bürosunda gasp şoku yaşadı, kalan parasını korkudan götüremedi

DHA

Döviz bürosunda gasp şoku yaşadı, kalan parasını korkudan götüremedi


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, döviz bürosunda dövizini bozdurduktan sonra aldığı 70 bin lirasını sayarken, bir kısmını, caddeden geçerken kendisini görüp içeri giren gaspçı İ.G.´ye kaptıran Muhammed Esad, yaşadığı şok üzerine kalan parasının da çalınacağı endişesiyle iş yerine teslim etti. Esad bir gün sonra geldiği döviz bürosunda bıraktığı parasını teslim alırken, yakalanan İ.G. ise tutuklandı.
Olay pazartesi günü Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Döviz bürosuna gelen Muhammed Esad, 70 bin TL değerindeki dövizini bozdurduktan sonra iş yerinde oturup parasının bir kısmını saymaya başladı. Bu sırada caddeden geçen İ.G., camdan para sayan Esad'ı görünce içeri girdi. İ.G., koltukta oturan Muhammed Esad'ın saydığı parayı almak için hamle yaptı. Esad'ın direnmesine rağmen parayı alan İ.G., döviz bürosundan çıkıp kaçtı. Esad ve döviz bürosu görevlileri, peşinden koştukları şüpheliyi yakalayamayınca polisten yardım istedi. Olayın ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliye ulaşmak için çalışma başlattı. Döviz bürosunun ve bölgede bulunan 200'ün üzerinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini belirledi. İ.G., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'HASTALANDIĞINI DÜŞÜNDÜK'
Yaşanan anlatan döviz bürosu görevlisi Yeliz Değer, iş yeri içerisinde çıkan boğuşmayı, para bozduran kişinin rahatsızlandığı, gasp şüphelisinin de ona yardım etmeye çalıştığını düşündüklerini söyledi.
Paranın tamamı çalınmadığını için mutlu olduklarını anlatan Yeliz Değer, gasba uğrayan müşterilerinin çok korktuğunu ve bundan dolayı da kalan parasını evine götüremediğini belirtti. Değer, ''Müşterimiz döviz bozdurmak için içeriye girdi. İşlemini yaptık, paralarını sayarak teslim ettik. O anda müşterimiz de fazlaydı, bir kalabalık vardı. Adam paralarını saymak için kapıya yakın bir koltuğa oturmuştu. Hırsız içeriye hızlıca girmiş, kalabalık olduğu için biz o anda göremedik. Bir ses duyduk, müşteriden bayılma sesi gibi. Biz müşteri bayıldı zannettik. O sırada hırsız müşterinin üzerine çökmüş ve elindeki paraları almak için zorluyormuş. Müşteri hastalandı ona yardım ediyor gibi algıladık önce, meğer adamın paraları çalınmış'' dedi.
'KORKTUĞU İÇİN KALAN PARASINI GÖTÜREMEDİ'
Yeliz Değer, olayın ardından müşterilerinin korku yaşadığını ve bir süre dışarı dahi çıkamadığını söyledi. Değer, paranın çoğunluğu çalınmadığı için müşterinin kalan parasını korkudan kendilerine teslim ettiğini belirterek, ''Müşterimiz 70 bin TL değerinde döviz bozdurdu. Parasının tamamı gitmedi; sadece elinde saydığı kadarıyla çalındı. Müşteri korktuğu için parasını tekrar bize bıraktı ve ertesi gün gelip aldı. Emniyet yetkililerinin titiz çalışması sonucunda hırsızın yakalandığını duyduk. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz'' diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-02-12 13:01:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasının duruşmasında mahkeme başkanından tepki Gaziantep'te muhtarlık kavgası davasında mahkeme başkanı her iki aileye tepki gösterdi
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasının duruşmasında ...
Su sayacı hırsızına suçüstü
YEREL HABERLER Su sayacı hırsızına suçüstü
Dev yatırım için imzalar atıldı Gaziantep'te 935 milyon dolarlık yatırım Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisi olacak
YEREL HABERLER Dev yatırım için imzalar atıldı Gaziantep'te 935 ...
Gaziantep'e 6 yılda 5 milyon metrekare yeni yeşil alan
YEREL HABERLER Gaziantep'e 6 yılda 5 milyon metrekare yeni yeşil ...
Böyle koleksiyon görülmedi 21 yıldır topladığı akrepleri zeytin yağı ile sağan Mehmet Bozkurt ürettiği panzehir ile akrep zehirlenmelerini tedavi ediyor Mehmet Bozkurt, evinin çevresinde ve gittiği her yerde farklı tür ve cinsteki akrepleri toplayarak zeytin yağı bulunan şişede saklıyor
YEREL HABERLER Böyle koleksiyon görülmedi 21 yıldır topladığı ...
ANKA’da sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı
YEREL HABERLER ANKA’da sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama ...
Korona virüs sonrası beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Korona virüs sonrası beslenmeye dikkat
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava ...
Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 2 personel koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 2 personel koronavirüse ...
(cuma geçilecek) Kırılan anahtarını oksijen ile kaynak yaptı
YEREL HABERLER (cuma geçilecek) Kırılan anahtarını oksijen ile ...
Mezun olan üniversite öğrencilerine istihdam müjdesi GAÜN öğrencileri Medikal Park Hastanesi'nde istihdam edilecek
YEREL HABERLER Mezun olan üniversite öğrencilerine istihdam ...
Döviz bürosundaki gasp anı kamerada
YEREL HABERLER Döviz bürosundaki gasp anı kamerada
Döviz bürosundaki kişinin elindeki parayı alıp kaçtı, kamera görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Döviz bürosundaki kişinin elindeki parayı alıp kaçtı, ...
Ayşegül'ün sesine Şahinbey kulak verdi
YEREL HABERLER Ayşegül'ün sesine Şahinbey kulak verdi
Türkiye okullararası zeka oyunları şampiyonası bölge finalleri SANKO Okulları 5. sınıf seviyesinde Türkiye finallerine katılacak
YEREL HABERLER Türkiye okullararası zeka oyunları şampiyonası bölge ...
GSO-GIZ iş birliğinde istihdama büyük destek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi ile 2020 yılında firmalarımıza 3 milyon 685 bin 591 TL istihdam desteği sağladık"
YEREL HABERLER GSO-GIZ iş birliğinde istihdama büyük destek GSO ...
Gençlik kampu 4 mevsimde onbinlerce kişiyi misafir ediyor
YEREL HABERLER Gençlik kampu 4 mevsimde onbinlerce kişiyi misafir ...
Madde bağımlığından kurtulan gençler vatani görevlerini tamamladı
YEREL HABERLER Madde bağımlığından kurtulan gençler vatani ...
Mahalleye yayılan koku sonrası cesedi bulundu Günlerdir haber alınamayan adam arkadaşının evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mahalleye yayılan koku sonrası cesedi ...
Gaziantep’te korona virüs aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı Gaziantep’te ilk ikinci doz aşı il sağlık müdürüne yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te korona virüs aşısının ikinci dozu ...
17 kişilik minibüsten 21 kişi çıktı
YEREL HABERLER 17 kişilik minibüsten 21 kişi çıktı
İntihar girişiminde bulunarak yatalak kalan genç kızın sevgilisi beraat etti 17 yaşındaki kızın intihar girişimine sebep olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs beraat etti
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulunarak yatalak kalan genç ...
Türkülere konu olan kilimi türkü söyleyerek dokuyor Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleği türkülerle yaşatıyor
YEREL HABERLER Türkülere konu olan kilimi türkü söyleyerek ...