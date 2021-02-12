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Alzaymır hastası şehit annesi her şeyi unuttu ama şehit oğlunu unutmadı Şehit annesi ilerlemiş alzaymır hastalığına rağmen şehit oğlunu unutamıyor

İHA

Alzaymır hastası şehit annesi her şeyi unuttu ama şehit oğlunu unutmadı Şehit annesi ilerlemiş alzaymır hastalığına rağmen şehit oğlunu unutamıyor

Gaziantep'te yaşayan şehit annesi Ayşe Çekirdek, oğlunun şehit düşmesinin ardından yakalandığı alzaymır hastalığı sonrası her şeyi unuttu ama şehit oğlunu unutamadı. Kocasını, kızını ve diğer çocuklarını hatırlamayan yaşlı kadın,140 fotoğrafın arasından şehit oğlunun resmini bularak gözyaşı döküyor.
Gaziantep'te yaşayan Mustafa (76) ve Ayşe Çekirdek (77) çiftinin oğlu Jandarma Er Mustafa Çekirdek, 1994 yılında Tunceli Hozat’ta yol kontrolü görevi esnasında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Oğlunun şehit düşmesinin ardından tarifsiz bir acı yaşayan anne Ayşe Çekirdek ise zamanla sağlık sorunları yaşamaya başladı. Oğlunun şehadetinin ardından ileri derecede alzaymır hastalığına yakalanan şehit annesi Ayşe Çekirdek, hastalığın etkisiyle kısa sürede etrafındaki herkesi ve her şeyi unuttu ama şehit oğlu Mustafa Çekirdek'i hiç unutmadı.

Şehit oğlunu hala askerde zannediyor
Amansız hastalığın pençesinde 58 yıllık eşini, diğer çocuklarını ve yakınlarını tanımayan şehit annesi, oğlunun ise hala askerde olduğuna ve bir gün çıkıp geleceğine inanıyor. Kimi zaman babası kimi zaman ise annesi olarak gördüğü eşi Mustafa Çekirdek ile her gün evinin önünde oturup 27 yıl önce şehit düşen oğlunun yolunu gözleyen şehit annesi, oğlunun fotoğraflarını görünce ise gözyaşlarına hakim olamıyor.

140 fotoğrafın arasından oğlunu tanıdı
Eşiyle beraber zaman zaman Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesini ziyaret eden şehit annesi, ilerleyen alzaymır hastalığına rağmen derneğin girişinde asılı bulunan Gaziantepli 140 şehidin fotoğrafının arasından şehit oğlunun fotoğrafını hemen buluyor. O anları anlatan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı Adem Fakçı, “Şehit oğlunun fotoğrafını farklı yerlere de koysak 140 fotoğraf içerisinden bir şekilde oğlunu buluyor. Bunu yapan bir alzaymır hastası” dedi.

"Sadece şehit oğlunu unutmuyor”
O yıllarda oğlu Mustafa’nın tezkeresinin dolmasına bir hafta kala askerliğinin 4 ay uzatıldığını belirten baba Mustafa Çekirdek, 4 ayı da bitirdikten sonra oğlunun bir gün kendilerini arayarak, “Bizi karakoldan merkeze aldılar. Diğer karakoldaki arkadaşların gelmelerini bekliyoruz. Onay geldiğinde gönderecekler. Yarın 11.00’da sivil kıyafetimizi giyeceğiz” dediğini söyledi. O gece oğluyla birlikte ertesi gün terhis olacak bir askeri yol kontrol görevine gönderdiklerini dile getiren Çekirdek, “O yol kontrolünde ikisi de şehit oluyor. 27 sene oldu. Unutulmaz, o ölünceye kadar onu unutamayız. Annesi hiç unutmuyor. Belediye Mavikent’ten bize ev verdi. Orada durmadı. Bize sürekli ‘Eski eve gidelim. Oğlum gelir bizi evde bulamaz. Yürü evimize gidelim’ dediği için bir yıl orada zor oturduk. Mecburen eski evimize dönmek zorunda kaldık. Oğlu şehit olduktan bir süre sonra alzhemeir hastalığına yakalandı. Kimseyi tanımıyor artık. Bana ‘baba’, kızlarına ‘abla’, oğluna ‘kardeşim’ diyor. Sadece şehit oğlunu unutmuyor. Bir yere gittiğimiz zaman da sürekli ‘Yürü gidelim oğlum eve gelir’ diyor. Beni orada durdurmuyor” ifadelerine yer verdi.

"'Oğlum geldi elimi öptü' diyor"
Eşinin kendisi de dahil olmak üzere her şeyi unuttuğunu belirten Çekirdek, “Fotoğrafı bulunca ‘Yine oğlumu buldum’ diyor. Fotoğrafa bakıp gel oğlum eve gidelim. Baban sana bir şey demez’ diyor. Ne edelim. Vatan sağ olsun. Vatan her şeyden önemlidir. Bir oğlum var gerekirse onu da şehit veririm. Eşim hiç evden içeri girmez. Sürekli kapı önünde bekliyor. Yağmur da yağsa soğuk da olsa sürekli kapı önünde oturur. Bir ara bana gelip ‘Oğlum geldi elimi öptü. Senin de gelip elini öptü mü?’ dedi. Bende onun üzülmesini istemedim. Ona ‘He gelip benim de elimi öptü’ dedim. Bana ‘Ne zaman gelecek’ diye sordu bende ona ‘Bir ay sonra geliyormuş’ dedim. Bana ‘İyi iyi bir şeyi kalmamış’ deyip sevindi. Oğlunu hala asker zannediyor. Sürekli bana ne zaman geleceğini soruyor. Bende ona ‘2 günü kaldı’ diyorum ve seviniyor. Mezarına sürekli gelmek istiyor. Bana ‘Çoktandır gitmiyoruz. Özledim’ diyor. İşte onu oyalayıp duruyorum mecburen” ifadelerini kullandı.

Oğlunun bir hafta sonra geleceğini zannediyor
Anne Çekirdek ise oğlu Mustafa’nın kaçıp yanına geldiğini söyledi. Oğluna ‘Nereden geliyorsun’ diye sorduğunu aktaran Çekirdek, “Yanımdan geçip gitti. Evin önüne geldi. ‘Baba benden korkma’ dedi. Ben ona ‘Kaçıp gitme’ dedim. İşte kader. Onu salmam. Ben evde onu bekliyorum. Gelmesine bir hafta kalmış. İyi bir şey kalmamış” dedi.
Alzaymır hastalarının kimseyi hatırlamadığını söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı Adem Fakçı da Ayşe Teyze'nin kendi eşini ve diğer çocuklarını hatırlamazken sadece şehit oğlunu hatırladığını ifade etti. Ayşe Teyze'nin oğlu yaşıyormuş gibi onunla konuştuğunu söyleyen Fakçı, “Ondan insanlara bahsediyor. Hani Bakara suresi 154’üncü ayette ‘Şehitler ölmez, siz onları göremezsiniz diridirler’ diyor ya Ayşe Teyzemiz adeta bunu bize gösteriyor. Gaziantep’te 480’e yakın şehidimiz var. Bu bölgenin en çok şehit veren illerindeniz. Gazi şehiriz. Bu şehit ailelerinin içinde beni en çok etkileyen Ayşe teyzemizin manzarasıdır. Tabi ki bütün şehitlerimizi bir hikayesi ve mazisi var ama Ayşe teyze alzaymır hastası ondan beklenmedik bir tepki görüyoruz. Kocasını bile hatırlamıyor ama dernekte 140 asılı fotoğrafın içinden şehit oğlunun resmini yer de değiştirsek, farklı yerlere de koysak bir şekilde buluyor. Bunu yapan ilerlemiş bir alzaymır hastası" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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