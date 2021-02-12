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Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı (2)

DHA

Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı (2)


GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI
Gaziantep´te, taksi ile çarpışan özel halk otobüsünün yol kenarındaki büfeye girdiği, 1 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı kazaya tanık olan mahalleli, o anları anlattı. Vatandaşlardan Emrah Gümüş, kaldırımda o sırada çok sayıda insan olduğunu dile getirerek, "Ben o sırada iş yerimin önündeydim. Otobüs geldiği yönden biraz hızlı geçti. Taksi de önündeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Sonra büyük bir gürültü oldu zaten. Olay anında bir vatandaş otobüsün altında kaldı. Çok şükür ki sağ olarak çıktı tekrar. Bir vatandaş hayatını kaybetmiş. Yine bir arkadaşın gözlerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde hasarlar vardı. Allah yardımcısı olsun hepsinin. Burada maalesef bu tür olaylar zaman zaman yaşanıyor'' dedi.
Kaza anında bölgeden geçen Abdulbaki Demirsoy, "Her şey bir anda oldu. Yardıma koştuk ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduk. Daha sonra ekipler geldi, arabayı çektiler. Ben o sırada yaralı bir vatandaşla ilgileniyordum. Kendisine yardım etmeye çalıştık. Yaralı olan vatandaşı alıp hastaneye götürdüler. Orada da vefat etmiş duyunca gerçekten çok üzüldük'' diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ
2021-02-12 15:47:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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