Başkan Doğru'dan 3 aylar mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesaj yayımlayarak, rahmet, mağfiret, bereket ayı olarak bilinen Üç aylar ve Regaib Kandili kandilini kutladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında, "İslam aleminde üç aylar olarak bilinen rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ulaşmanın bir kez daha mutluluğunu yaşıyor, Yüce Allah’a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükürlerimizi şükrediyoruz. Müslümanlar için bütün zamanlar kıymetlidir ve bu zamanlarda Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle çaba harcarlar. Bununla birlikte mübarek gün ve geceler insanların Allah’ın rızasını kazanmak, O’nun rahmetine ve mağfiretine nail olabilmek için önemlidir. Mübarek üç ayların başlangıcı Regaib Kandili de bu önemli gecelerden biridir. Müslümanların en büyük arzusu Allah’ın rızasını kazanmak ve Allah’ın rahmetine ulaşmaktır. Allah’ın rızasını kazanmak için bu önemli gecede samimi bir kalple Yüce Yaradan’a ellerimizi açacağız ve O’na yöneleceğiz. Ülkemizin bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz için ve dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid19 koronavirüs salgınının hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve salgının biran önce son bulması için dua edeceğiz. Kalbimizdeki merhamet ve şefkat duygularının farkına vararak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşacağız. Ülkemizin ve milletimizin birliği, dirliğini Yüce Allah’tan niyaz edeceğiz. Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak, Regaib Kandili vesilesiyle toplumumuzda iyilik ve hayrın artmasını, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesini temenni eder, bu duygu ve düşüncelerle başta Arabanlı hemşehrilerim ve Ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin 13 Şubat günü başlayacak olan mübarek üç ayların müjdecisi Regaib Kandili’ni tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

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