Yemeğe davet edilen şahıs, arkadaşı tarafından öldürüldü

Gaziantep’te yemeğe davet ettiği arkadaşı tarafından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre M.K. tarafından yemeğe davet edilen 29 yaşındaki Yılmaz T., yemek sonrası M.K. ile birlikte gezmeye çıktıkları sırada Şirinevler Mahallesi'nde arkadaşı M.K. tarafından vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Yılmaz T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz T.’yi öldüren M.K. ise kayıplara karıştı.



Son 1 haftada 4 arkadaşına daha saldırıda bulundu

M.K.'nin son 1 haftada 4 arkadaşına daha saldırıda bulunduğu öğrenilirken, şahsın cezaevinden pandemi dolayısıyla çıktığı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

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