Kayıp kedisini el ilanlarıyla arıyor



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, Zeynel Abidin Demir, 6 gün önce kaybolan 'Ozi' adlı kedisini el ilanı ile arıyor. El ilanlarını ilçenin farklı yerlerine de yapıştıran Demir, kedisini bulana 100 lira ödül vereceğini söyledi.

Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oturan Zeynel Abidin Demir'in 1 yıl önce yaralı olarak sokakta bulup tedavisini yaptırdıktan sonra sahiplenip 'Ozi' ismini verdiği kedi, 6 gün önce kayboldu. Çevrede yaptıkları aramalar sonuç vermeyince Zeynel Abidin Demir, kedisini bulmak için üzerinde fotoğrafı ve cep telefon numarası yazılı ilanları, üniversite öğrencisi kızı Özlem ile birlikte elektrik panolarına ve iş yerlerinin camlarına astı. Kedisini bulmak istediğini anlatan Zeynel Abidin Demir, "Yavru ve yaralı olarak sokakta bulduğumuz Ozi'yi tedavisini yaptırdıktan sonra sahiplendik. 1 yıldır bizimle yaşıyordu ve evladımız gibi olmuştu. 6 gün önce kayboldu ve eksikliğini yaşamaya başladık. Şimdi kızımla birlikte her yerde arıyoruz. Kedimizi bulana emekli olduğum ve gelirim olmadığı için 100 lira ödül vereceğim" dedi.

Babasıyla birlikte kedilerini arayan Özlem Demir de ailelerinin bir ferdi olan kedilerinin bulunması için vatandaşlardan destek istedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-02-13 13:59:27



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