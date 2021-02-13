6 ilde PKK operasyonu: 42 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik Gaziantep, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Şırnak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep'teki HDP ve DBP binalarında da arama yapılan operasyon kapsamında; aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile avukatların da olduğu 42 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adresleri ile parti binalarında örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-02-13 16:34:24



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