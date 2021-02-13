Vali Gül, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde Kovid19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Yeni tip Korona virüse (Kovid19) karşı tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de ilk aşılamadan bu yana öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmalarına hız kesilmeden devam ediliyor. Bu kapsamda Gaziantep Valisi Davut Gül de Kovid19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Aşı sonrasında açıklamada bulunan Vali Gül, Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

“Sırası gelen vatandaşlar mutlaka aşısını yaptırsın”

Vali Gül, açıklamasının devamında vatandaşlara seslenerek, sırası gelenlerin aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak, “Bugün Cumartesi. Bizim de sıramız geldi. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde arkadaşlarımızın yardımıyla aşımızı olduk. Vatandaşlarımızdan istirhamımız sırası gelenlerin randevu alarak mutlaka aşılarını yaptırmaları. Bunu ihmal etmemeleri. Bu vesile ile bir kez daha gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.