Gazi ve şehit yakınlarına en tatlı Sevgililer Günü hediyesi verildi Gazi ve şehit yakınları unutulmadı

Gastronomi kenti Gaziantep’te bir baklava firması tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gazi ve şehit ailelerine baklava ikramında bulundu.

Gaziantep'te Hamido Baklava firması tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde baklava hazırlanırken, gazi ve şehit yakınları da unutulmadı. Gazilere ve şehit yakınlarına çiçek ile baklava götüren firma çalışanları, gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

"Şehit ve Gazi ailelerimizin yanındayız"

Bu özel günde gazileri ve şehit ailelerini unutmalarının mümkün olmadığını belirten Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, "Bu özel günde şehit ailelerimizi ve gazilerimizi hatırlamak ve farkındalık oluşturmak istedik. Onlara olan sevgi ve minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ama her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler. Hamido Baklava olarak Şehit ve Gazi ailelerimizin her zaman yanındayız” dedi.

" Bu anlamlı günde bizi unutmadıkları için teşekkür ederiz"

Şehit ailelerini 14 Şubat’ta unutmayan Hamido Baklavaya teşekkür eden Gaziantep Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz, “Öncelikle Hamido Baklavaya, nurlanmış Şehitlerimizin ailelerini ve onurlu Gazilerimize bu önemli günde bizi unutmadıkları için çok teşekkür ederiz. Özellikle Gaziantep’teki bütün şehit ve gazi ailelerimiz adına çok teşekkür ederim 14 Şubat Sevgililer gününde unutmadığı için. Çünkü şehit ailelerimizin eşleri yok, kendilerini devamlı yalnız hissediyorlar. Bu anlamlı günde ufakta olsa bir hediye ile hatırlanmak ziyadesiyle onurlandırmıştır. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

