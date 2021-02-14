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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev fiyatına ibrik

İHA

Ev fiyatına ibrik

Gaziantep’te bir ustanın bir yılda tamamlayabildiği boyu 2 ila 5 metre arasındaki ibriklerin fiyatı dudak uçuklatıyor. Genelde dekorasyon amaçlı kullanan ibrikler ev fiyatına alıcı buluyor.
Gaziantep’te Bakırcılar Çarsısı'nda bulunan devasa ibrikler hem boyutu hem de fiyatıyla dikkat çekiyor. Tek bir ustanın bir yılda yapabildiği bakır ibriklerin boyu 2 ile 5 metre arasında değişiyor. İnsan boyunu aşan ibrikler, ev fiyatına alıcı buluyor. Osmanlı ve Selçuk dönemine ait kalıp ve figürlerle imal edilen ibrikler, günümüzde genelde dekorasyon olarak kullanılıyor. Yaklaşık 40 ile 80 kilo arasında bakır kullanılan 25 metrelik ibriklerin fiyatı ise 100 bin ile 200 bin TL arasında değişiyor.
Büyük emek harcanan ve olağanüstü bir işçiliğin uygulandığı ibrikleri talebe göre hazırladıklarını belirten bakır ustası Hüseyin Kaynar, "Genelde ibrik tarzı, Osmanlı, Selçuklu dönemlerine ait parçaları bire bir orijinal olarak imal ediyoruz. Bakırları levha olarak alıyoruz ve bunları geri örs ve çekiç yardımıyla, kalem yardımıyla işlem yapıyoruz, şekil veriyoruz. Bütün işlemlerden geçtikten sonra patent veriyoruz, yıkıyoruz. Bütün bu işlemleri el emeği ile yapıyoruz. Hesaplamalar yapılıyor, ölçüler alınıyor, levhadan parçalar kesiliyor. Sonra huni ve düz parçalar birleştirilerek lazım olduğu şekilde birbirine kaynatılıp bir araya getirilerek form oluşturuluyor. Daha sonradan oyma işçiliği ve montaj aşaması yapılıyor. Eski zamanda abdest almak için kullanılıyordu, şimdi ise biz büyük olarak otellere, lobilerine koymaları için devasa bir şekilde imal ediyoruz. Şu anda bu süs amaçlı kullanıyorlar, istenilen büyüklükte yapabiliyoruz. İbriğin dikkat çekmesi için ejderha başı kullandık bunda, değişik topuzlar kullanabiliyoruz. İsteğe göre yapıyoruz, kendimizden de bir şeyler katıyoruz, tarihten esinleniyoruz" dedi.

Devasa ibrikler 1 yıllık emek taşıyor
Fabrikasyon ürünlere göre çok yoğun emek harcadıklarını belirten Kaynar, bakırları uzun ve meşakkatli uğraşlar sonucu dev ibriklere dönüştürdüklerini vurguladı. Her bir ibrikte ustanın bir yıllık emeği olduğunu anlatan Kaynar, "El emeğinin pek önemi kalmadı. Genelde insanlar fabrikasyon ürünlere yöneliyor, fiyatı da ucuz oluyor. Bizim ürünlerimiz genelde hep el işi oluyor, sanat istiyor, el becerisi istiyor, uğraş istiyor. Çok talep olmasa da biz yine de bu tür ürünlerin üretimini arz talep meselesi olarak görmüyoruz. Genel olarak ibriğin formunu yapmamız 34 ay gibi bir süre alıyor. Oyma işçilikleri için yaklaşık tekrar 67 ay sürüyor, yani ortalama bir ibriğin bitmesi 1 yılı bulabiliyor. Fiyatlarımız ise 100 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Bir ibriğin yapılması için ham madde olarak 50 kilo kadar bakır kullanıyoruz. Bakırın kilosu şu anda 80 TL. Ham madde kullanmama şansımız yok. Ayrıca üzerindeki motiflerin eklenmesinde, hatta ibriğin sade şekilde ortaya çıkarılmasında muazzam bir el işçiliği oluyor. Bir usta 1 yılda bir ibriği tamamen bitirebiliyor. Ustanın 1 yıllık emeği yer alıyor bu dev ibriklerde" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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