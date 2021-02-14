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Sevgiyle örülen el işleri, yaşlı teyzeleri sevindiriyor Fadıloğlu, yetim çocuklar ile birlikte Zeliha teyzeyi ziyaret etti

İHA

Sevgiyle örülen el işleri, yaşlı teyzeleri sevindiriyor Fadıloğlu, yetim çocuklar ile birlikte Zeliha teyzeyi ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim Ayşe Miray Oduncu, Beray Aysima Oduncu ve anneleri Fatma Oduncu ile birlikte yalnız yaşayan 85 yaşındaki Zeliha Uçar’ı evinde ziyaret etti. Yetim çocuklar ve anneleri, sevgiyle ördükleri el işlerini Zeliha Uçar’a hediye ettiler.
Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Merhamet Eli Projesi kapsamında eğitim gören yetim çocuklar ve anneleri, ‘Sevgimi Örüyorum’ etkinliğinde pandemi süresince evde ördükleri el işlerini, yalnız yaşayan yaşlılara hediye ediyorlar.
Merhamet Eli Projesi kapsamında Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören yetim çocuklar ve anneleri, pandemi sürecinde ‘Sevgimi Örüyorum’ etkinliği gerçekleştirdi. Elişi yaparak hem aile içi iletişimlerini arttıran hem de el becerilerini geliştiren aileler, pandemi sürecinde kaliteli ve verimli zaman geçiriyorlar. Yaptıkları ürünleri ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan yaşlılara ve kimsesiz çocuklara hediye ederek paylaşmanın önemine dikkat çeken yetim çocuklar ve anneleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. Başkan Fadıloğlu; Ayşe Miray Oduncu, Beray Aysima Oduncu ve anneleri Fatma Oduncu ile birlikte yalnız yaşayan 85 yaşındaki Zeliha Uçar’ın evine konuk oldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette Ayşe, Beray ve anneleri Fatma Oduncu tarafından sevgiyle örülen el işleri Başkan Rıdvan Fadıloğlu tarafından Zeliha Uçar’a hediye edildi. Hediye karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Zeliha Uçar, Başkan Fadıloğlu’na ve kendisine bu hediyeleri yapan çocuklar ile annelerine teşekkür etti.
“Burada sevgimizi, merhametimizi paylaşmak adına birlikteyiz”
‘Sevgimi Örüyorum’ etkinliğinin dikkatine önem çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Merhamet Eli Projesi kapsamında ‘Sevgimi Örüyorum’ programını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Merhamet Eli Projesinde görev alan hanım kardeşlerimiz ve onların çocuklarıyla birlikte büyüklerimiz için el örgüleri yaptılar, hediyelerini hazırladılar. Bugün Zeliha teyzemizi ziyarete geldik. Zeliha teyzemiz, 4 çocuğu olan fakat yalnız yaşayan bir büyüğümüz. Hayatta her şey ekonomik değer demek değil, parayla destek olmak değil. İnsan; sevgisini, emeğini de paylaşabilir. İki yavrumuz ve anneleriyle birlikte teyzemiz için emek verdikleri ve hazırladıkları hediye paketini Zeliha teyzemize sunmaya geldik. Hediyemizin maddi değerinin ölçülmesi söz konusu değil. Burada sevgimizi paylaşmak adına, merhametimizi paylaşmak adına birlikteyiz. Her zaman söylediğim bir şey var. Biz Şehitkamil ailesi olarak çok büyük bir aileyiz. Şehitkamil’de, ayrısı gayrısı olmadan kadın, erkek, yaşlı, genç, engelli, engelsiz hiç farketmez, hepimiz birlik içerisinde yaşıyoruz. Amacımız; toplumumuzun refah seviyesini yukarıya çıkarmak, hayat standardını yükseltmektir. Amacımıza, sadece ekonomik değerlerle ulaşamayacağımızı biliyoruz. Manevi değerlerimiz bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu konuda emek veren annemize ve yavrularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün de sevgiyle el emeği göz nuru ördükleri hediyeleri Zeliha teyzemize sunduk. Biz aslında aracı olduk, emeği veren Fatma Hanım ve evlatları, biz de onların hazırlamış olduğu bu hediye paketini Zeliha teyzemiz ile paylaşmış olduk” dedi.
“Gerçekten onur ve gurur verici”
Merhamet Eli Projesinin kendilerine büyük katkılar sunduğunu kaydeden iki çocuk annesi Fatma Oduncu, “Merhamet Eli Projesi, pandemi süreci içerisinde bana ve çocuklarıma çok güzel değerler kattı. Kendi ellerimizle yapmış olduğumuz birçok el işini bugün Başkanımız eşliğinde Zeliha teyzemize takdim etmek gerçekten onur ve gurur verici. Gerçekten çok güzel bir duygu, bundan dolayı Başkanımıza ve Yetim Koordinasyon Merkezinde bizlere yardımcı olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
El işlerinin zeliha teyzemize veriliyor olması beni çok mutlu etti
Fatma Oduncu’nun kızı Ayşe Miray Oduncu ise ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, “Pandemi süresince evde canımız çok sıkılıyordu. Merhamet Eli Projesi sayesinde annem, yapacağımız örgülerin yaşlı teyzelerimize verileceğini söyleyince çok sevinmiştim. Bu süre zarfı içinde birçok lif işledim ve bunları yaparken de çok duygulandım. Yaptığım bu el işleri, kime verilecek, kim bu hediyelerle mutlu olacak diye çok heyecanlıydım. Bugün de yapmış olduğumuz el işlerinin Zeliha teyzemize veriliyor olması beni çok mutlu etti. Güle güle kullanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Allah kendilerinden razı olsun
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeliha Uçar, “Başkanımız, kızlarımız geldiler beni ziyaret ettiler. Çok çok mutlu oldum, bana hediyeler getirdiler Allah, kendilerinden razı olsun. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin, Rabbim, ne istekleri varsa kendilerine versin” açıklamasını yaptı.

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