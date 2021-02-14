Kuzeyşehir'in altyapısı güçlendiriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), yaşamın başladığı Kuzeyşehir’in içme suyu ve altyapısını güçlendirmek amacıyla 6 yeni tesisin yapımını tamamlayarak devreye soktu.

Gaziantep’te oluşan konut sıkıntısı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8,5 milyon metrekare alana kurulan Kuzeyşehir Konutları’nda altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan GASKİ, Kuzeyşehir’in altyapısının güçlendirmek amacıyla yaşamın başladığı birinci ve ikinci etabın içme suyu ihtiyacını karşılayacak 3 içme suyu deposu yaptı. İçme suyu depoları ayrıca yapımı devam eden etaplara da hizmet verecek. Öte yandan GASKİ tarafından atıksu terfi, atıksu arıtma ve içme suyu arıtma tesisi de tamamlanarak devreye alındı.

Gaziantep merkezden 15 kilometre uzaklıkta kurulan Kuzeyşehir, bir mahalle kurgusuyla yeşil alanla çevrili, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması ve engellilerin kullanımı için otoparklar yapılacak. Ulaşım ağının öncelikle yaya trafiğine göre ele alınarak planlanan projede; cami, sosyal donatı, zemin katlarda manav, kasap, bakkal, ticaret merkezleri ve diğer fonksiyonların yanı sıra geleneksel sokak yaşamından da esinlenilen alışveriş alanlarının tasarımın içinde yer alması hedefleniyor.

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