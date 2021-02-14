Güneydoğu Enerji Forumu 2021 için hazırlıklar başladı

Gaziantep Ticaret Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası “Güneydoğu Enerji Forumu 2021” (GEF 2021) hazırlıklara başladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 2019 yılında “Enerjimiz Güneş Olsun” teması ile gerçekleştirdikleri Güneydoğu Enerji Forumunu (GEF) 2021 yılı kasım ayında “Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi” teması ile gerçekleştirmek için hazırlık çalışmalarına başladı.

GEF2021 Hazırlık Komitesi, GTO 27 No'lu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi ve EMO Gaziantep Şubesi işbirliğinde düzenlenecek olan GEF 2021 forumu için ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komite bu yıl amaçlarının sanayi işletmeleri, ticarethane ile meskenlerde enerji verimliliği mevzuatları ve uygulamalarını masaya yatırarak, bu alanda yaşanan sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirmek olduğunu açıkladı.

Komite ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2019 yılında “Enerjimiz Güneş Olsun” teması ile gerçekleştirilen ve birçok bürokrat, akademisyen ve sektör temsilcini bir araya getirerek belirlenen sorun ve çözüm önerileri neticesinde talep edilen yerinde üretim, yerinde tüketim modelini destekleyen mevzuatlar yayınlandığını, birden fazla kaynaktan (hibrit) üretim yapılan elektrik santrallarının lisans süreçlerine ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığını belirtti. “Verimli Enerji, Güçlü Ekonomi” temalı GEF2021 neticesinde de hedeflerinin güçlü ekonomiye katkı sunacak enerji verimliliğine yönelik çözümler geliştirmek olacağını açıkladılar.

GEF2021 Hazırlık Komitesi’nin ilk toplantısına GTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara, GTO Meclis Üyeleri Necdet Kılıç, Ömer Saraçoğlu, EMO Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çelikkol ile GTO 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi Başkanı Caner Sezer, Başkan Yardımcısı Ahmet Onur Karabay, Meslek Komite Üyeleri Mehmet Emin Yıldız, Yusuf Temizer katıldı.

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