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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği ilçede çiftçiye büyük destek Şahinbey Belediyesi 75 milyon metrekarelik mera alanında gübreleme yapıyor

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği ilçede çiftçiye büyük destek Şahinbey Belediyesi 75 milyon metrekarelik mera alanında gübreleme yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, pandemi sürecinde dağıttığı 50 bin tablet nedeniyle örnek gösterilen Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bu kez ise çiftçiye gübre desteği sağlandı. İlçede hayvancılığın gelişmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Şahinbey Belediyesi tarafından 57 köyde 75 milyon metrekare mera alanına 1 milyon 500 bin kilogram gübre atılması için çalışma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında 40 bin tablet dağıtan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne süreçte 50 bin tablet dağıtan Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu örnek göstermişti. Erdoğan'ın örnek gösterdiği Şahinbey Belediyesi, ilçede hayvancılığın gelişmesi için başlattığı çalışmalar kapsamında çiftçilere büyük destek veriyor. Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede otlağın az olduğu 75 milyon metrekare mera alanına gübre atarak, hayvan üreticilerine nefes aldırıyor. Hayvanların yiyecek konusunda sıkıntı çekmesini önlemek ve çiftçinin maddi yükünün hafifletilmesi hedefiyle başlatılan proje kapsamında 1 milyon 500 bin kilogram gübre toprakla buluşturulmaya başlandı.

“1 milyon 500 bin kilogram gübreyi toprakla buluşturacağız”
Şahinbey ilçesindeki 57 köyün 75 milyon metrekarelik alanında 1 milyon 500 bin kilogram gübre ile çalışma başlattıklarını duyuran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şu an Şahinbey’in 57 tane köyünün merasında 75 milyon metrekare alanda 1 milyon 500 bin kilogram gübreyi toprakla buluşturacağız. Buraların gübrelenmesiyle daha verimli otlar çıkacak, hayvancılığımız gelişmiş olacak hayvanlarımız dağda yem bulmakta problem yaşamayacaklar. Aynı zamanda girdi maliyetlerinin düşmesiyle çiftçimizin en azından bu alandaki maliyetleri aşağı gelmiş olacak. Biz Şahinbey Belediyesi olarak çiftçimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Dağdaki kurtta, kuşta, hayvanda bizim bunların aç kalmaması lazım. Hz. Ömer efendimizin ‘dağlara buğdaylar serpin ki Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler diye’ şimdi biz de dağlarımıza kuyular açıyoruz, suluyoruz, gübreleme yapıyoruz hiç kimse aç kalmasın, dağın başında olsa yiyecek yemi içecek suyu olsun. Aynı zamanda bugüne kadar yapmış olduğumuz, çiftçimize dağıtmış olduğumuz, gübre, tohum, fidan, hayvan yemi çiftçimizin girdi maliyetlerini azaltarak üretimin artmasını sağlamak ve şu anda bunun meyvelerini topluyoruz” dedi.

“Desteklerimizi arttırarak devam ettireceğiz”
Çiftçiye verdiği destekleri arttırarak devam edeceklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey’de ekili alanda yüzde 300 üzerine artış oldu. Maliyetler aşağı inmiş oldu, büyük bir kısmına biz destek olduk. Yine hayvancılığı arttırmak noktasında en az 2 bin 500 hayvan sözünü aldık. Amacımız hayvan sayısını ve varlığını arttırmak. Bu çalışmalarımızın hepsi bunları arttırmaya yönelik, çiftçimize destek olmaya yönelik. İnşallah bunları daha da geliştireceğiz, el birliği ile gayretimizle tarıma, çiftçiye desteğimizi arttırarak devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.
Program sonrası Başkan Tahmazoğlu, traktörle gübreleme çalışmalarına katıldı.

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