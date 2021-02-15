Adam Voleybol Play Off’a bir adım daha yaklaştı

TVF Kadınlar 1. Lig’de Gaziantep’i temsil eden Adam Voleybol, hafta sonu oynadığı Nevşehir maçını 30’lık net sonuçla geçerek playoff’a bir adım daha yaklaştı.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma öncesinde çok güzel görüntüler vardı. Adam Voleybol Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy 14 Şubat Sevgiler Günü nedeniyle rakip oyunculara, kendi oyuncularına ve maçın hakemlerine gül dağıttı. Karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Tenis İl Temsilcisi Halil Uğur ve çok sayıda spor adamı izledi.

Karşilaşma nefesleri kesti

Playoff grubu takımlarından Nevşehir karşısında muhteşem bir oyun sergileyen sarı lacivertliler, başa baş giden ilk seti 2826 kazanarak 10 öne geçti. İkinci sette de oyun disiplinini elinden bırakmayan Adam Voleybol 2521 kazandı ve setlerde 20 öne geçti. Sarı lacivetliler son seti ise yine 2521 kazanarak çok önemli bir galibiyete imza attı.

Ligde 10’uncu galibiyetini alarak puanını 28’e yükselten Adam Voleybol sıralamada üçüncülüğe yerleşti. Sarı lacivertliler 16. Hafta maçında deplasmanda Sigorta Shop Kalecik Belediyespor ile Ankara’da karşı karşıya gelecek.

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