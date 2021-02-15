13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu

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Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde tüfekle oynayan Y.Ü.'nün (13) yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu vurulan Enes Ali Aydın (12) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan iki arkadaş, evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada Y.Ü., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar Enes Ali Aydın'ın vücuduna isabet etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Enes Ali Aydın´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Enes Ali Aydın´ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından Yılmaz Ü. ve ismi öğrenilemeyen babasını gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2021-02-15 14:43:31



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