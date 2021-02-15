Ünlü markaları taklit edenlere operasyon

Gaziantep’te, polis ünlü markaların ürünlerini taklit eden şüphelilere yönelik 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ünlü ayakkabı markalarının taklitlerinin yapıldığı tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 700 bin TL olduğu tespit edilen 6 bin 686 adet taklit ayakkabı ve terlik ele geçirildi.

Operasyonla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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