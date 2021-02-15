Hırsızlık şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te girdiği apartmandan bisiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir apartmandan bisiklet ile elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Binaya gelen ekipler, vatandaşların bilgisine başvurup güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan kimlik tespiti sonucu M.Ş. adlı şüpheli evine yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-02-15 16:11:35



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