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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar suyu Gaziantep’i kuraklıktan kurtardı

İHA

Kar suyu Gaziantep’i kuraklıktan kurtardı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Su konulu Çalıştay’a katıldı.
Başkan Şahin çalıştayda bölge olarak su yetersizliğiyle karşı karşıya kalınabilecek bir kentte bulunduklarına dikkati çekerek, "2014 Türkiye’sinde bu tehdidi görüp, Melen’den sonra Türkiye’nin en büyük su projesini nihayete erdirdik. Düzbağ’daki kar suyunu şehrimize getirmeyi başardık. Eğer bu proje olmasaydı 2 milyon susuz kalacaktı" dedi. Online olarak gerçekleştirilen toplantıda Başkan Şahin’in yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, WWF Direktörü Dr. Sedat Kalem, WWF Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Bil ve Köşe Yazarı Verda Özer bulundu. Programın açış konuşmasını yapan Başkan Şahin, gelecekte su savaşlarının yaşanmasının olası bir durum olduğunu aktararak, "Su, petrol ve altın kadar önemli bir hal kazanacak. Kuraklığın en büyük sorun olduğunu unutmamalıyız. Coğrafi açıdan en sıkıntılı bölgelerden birindeyiz. Eğer Düzbağ Projesi hayata geçirilmemiş olsaydı, bugün kentteki 2 milyon insanın suyu olmayacaktı. 2014 Türkiye’sinde bu tehdidi görüp, Melen’den sonra Türkiye’nin en büyük su projesini nihayete erdirdik. 130 kilometrelik hatta çelik borularla Düzbağ’daki kar suyunu terfiden çıkartarak şehrimize getirmeyi başardık” ifadelerini kullandı.
Gaziantep Büyükşehir olarak pandemiden sonra yeni kurulacak düzenin anahtar kodları üzerinde 1 yıldan beri çalıştıklarını belirten Şahin, “Bu görüşten hareketle Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı birimini güçlendirdik. Büyük bir ekosistemin varlığının bilincindeyiz. İnsanı korumak istiyorsak doğayı da korumamız gerektiğinin farkındayız. Toprağı, suyu, güneşi, havayı ve iklimi korumamız gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ‘İklim Master Planı’ yapan ilk belediye olduk. İmar Master Planı, Ulaşım Master Planı’nın yanı sıra bu projemizi hayata geçirdik. İklim Master Planı’nın içeriğinde bulunan; toprağı, suyu ve havayı korumanın yolları, hava kirliliğinin nedenleri ve önleyecek tedbirler gibi başlıkları irdeleyerek yaşam formumuzu idealize etmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçtan hareketle şehir için ulaşımda belediye bünyesinde faaliyet gösteren araçları doğalgazla çalıştırıyoruz. Sanayide de atıkları çevre kirliliğine neden olmayacak bir şekilde dönüştürecek faaliyetlerin yanı sıra çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonra da gayretimiz aratarak devam edecek” şeklinde konuştu.

“Gelecekte bir su savaşı olabilir”
Gelecekte belki de bizi bekleyen bir su savaşının olacağını kaydeden Başkan Şahin, “Su, petrol ve altın kadar önemli bir hal kazanacak. Kuraklığın en büyük sorun olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle su yönetiminin üzerinde durulması gerek en elzem konu olduğunu düşünüyorum. Su tasarrufu keza bir diğer üstünde durulması gereken konu. Biz 7 yıldan beri, çok önemli bir çalışma yaptık. Coğrafi açıdan en sıkıntılı bölgelerden birindeyiz. Eğer Düzbağ Projesi hayata geçirilmemiş olsaydı, bugün 2 milyonun suyu olmayacaktı. Bugün susuz bir şehirde, neyi konuşabilirdik ki. Su hayat demektir. Ekip olarak 2014 Türkiye’sinde bu tehdidi görüp, Melen’den sonra Türkiye’nin en büyük su projesini nihayete erdirdik. 130 kilometrelik hatta çelik borularla Düzbağ’daki kar suyunu terfiden çıkartarak şehrimize getirmeyi başardık. Su yönetiminde daha yapılması gereken çok iş var. Bu konuda da örnek olmak ve coğrafyanın en önemli sorununun sürekli hatırlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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