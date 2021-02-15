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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik hastalara anlamlı ziyaret

İHA

Minik hastalara anlamlı ziyaret

15 Şubat, Uluslararası Çocukluk Kanseri Günü nedeni ile Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimi tarafından hastanede tedavi gören minikleri ziyaret ederek, hediye dağıttı.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sadreddin Haksal ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Garipardıç tarafından hastanenin Pediatri Servisi'nde tedavi gören minik hematoloji misafirlerinin sağlıkla gülümsemesi temennisiyle sarı kurdelelerle süslenen gülümseyen emojili kurabiye ve kar küresi hediye edildi. Gitar eşliğinde şarkılar söyleyen çocuklar eğlenceli anlar yaşadılar. Başhekim Uzm. Dr. Haksal tedavi gören miniklerle ve aileleriyle sohbet ederek, “Çocuklarımızı mutlu etmek onların yüzündeki gülümsemenin sebebi olmak bizleri de mutlu ediyor. Minik yavrularımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Çocukların tedavi süreçlerini değerlendiren Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Garipardıç, “15 Şubat, Uluslararası Çocukluk Kanseri Günü’ne dikkat çekmek istedik. Burada tedavi gören minik misafirlerimiz bizim için çok önemli ve çok değerli. Onlara moral vermek, onların her zaman yanlarında olmak bizim en önemli görevimizdir. Her çocuğumuz bizim evladımız gibi. Onların sağlıklarına kavuşmaları için çabalıyoruz. Onların sağlıkla gülümsemeleri ise bizim için en güzel hediye’’ diye konuştu.
Çocuk Hematolojisi Servisi’nde tedavi gören miniklerin aileleri ise, etkinlikten oldukça memnun olduklarını belirterek, küçük çocukların hastane ortamında zorlandığını ama bu tür etkinliklerle onları eğlendirmenin ve mutlu etmenin güzel bir düşünce olduğunu belirtip hastane yönetimine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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