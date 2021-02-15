Güneydoğu Anadolu Bölgesi pandemiye rağmen ihracat rekorları kırıyor Ocak 2021’de 115 GAİB üyesi firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi Pandemi döneminde GAİB eğitim atağına geçti

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artış göstererek, 791 milyon 960 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili değerlendirmeler yaparak Ocak 2021 döneminde gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi. Kileci Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artışla 791 milyon 960 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihindeki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına ulaştığını ifade etti.

Bölgenin aktif ihracatçı sayısı açısından da ön plana çıktığını belirten Başkan Kileci, "Bölgemizden 2 bin 212, lokomotif kentimiz Gaziantep'ten ise bin 527 firma, Ocak 2021'de aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakamla ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Ocak ayı değerine ulaşılmıştır. Birliklerimiz üyesi 115 firma, Ocak ayında ilk defa ihracat gerçekleştirerek, ülkemize toplamda 5,3 milyon dolarlık döviz geliri kazandırmıştır. İlk defa ihracat gerçekleştiren firmalar en çok plastikten eşya, örme veya kroşe mensucat ile ayakkabı mal gruplarından ihracat yapmıştır" dedi.

Ocak ayında Bölgenin yükselen pazarları arasında ilk sırada 103 milyon dolarla Birleşik Devletlerin yer aldığını belirten Kileci, Bölgemizden en çok ürün ithal eden ülkenin ise Irak olduğunu, bu ülkeye yapılan ihracatın geçen aya göre yüzde 2 artarak 181,7 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Fikret Kileci, GAİB tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin önemini de vurgulayarak, "Biz bir anlamda pandemi dönemini fırsata çevirmiş olduk. Sağladığımız eğitim imkânlarıyla katılımcılarımız, evde oldukları süreci kendilerine yatırım yaparak değerlendirmiş oldular" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından kendilerine takdim edilen Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası ödülüne de değinen Kileci, “Hububat Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ile birlikte, Habur Gümrük Kapısı'nda ihracatımızın önündeki Covid19 kaynaklı engellerin kaldırılmasına öncülük etmemiz ve temassız ticaret konusunda emsal oluşturacak bir çalışmaya imza atmamız dolayısıyla, Ticaret Bakanlığımız tarafından ‘Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası’nı almaya layık görüldük. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza ve emeği geçenlere tekrar şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.