Gaziantep´te ev yangını

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Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir evde sobadan kaynaklı olarak çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, bu gece Selimiye Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki 4 katlı binanın giriş katında oturan Sarıaltun ailesine ait evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler yangına müdahale edip evde bulunan Sarıaltun ailesinin 5 ferdini tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapılarak Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın ise itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-02-16 00:17:07



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