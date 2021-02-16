Türkiye'nin ilk ve tek safari parkına yoğun ilgi



Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, 350 dönüm alanda yer alan Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hayvanların arasında gezenlerin kendisini Afrika'daymış gibi hissettiğini söylediği safari park, 50 türde 700 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Pandemi öncesi her yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde, su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanlara özel olarak bakılıyor. Çevre illerden ve kentte bulunan yaralı hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek tekrar sağlığına kavuşturuluyor. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliği taşıyan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, yine Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı 3 yıl önce ziyarete açıldı. Atlardan bizonlara, geyiklerden lamalara kadar onlarca farklı türden yüzlerce hayvan, safari parkta serbestçe dolaşıyor. Safari parkı ziyaret edenler ise çevrelerini saran hayvanları yakından görmenin heyecanını yaşıyor.

'SAFARİ PARKTA 50 TÜRDEN 700 HAYVAN BULUNUYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçilerin safari parka yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. 350 dönümlük araziye kurulu parkta 45 dakikalık safari turuna ilgi gösterildiğini anlatan Özsöyler, şunları söyledi:

''Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 4'üncü büyük olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi´nde 350 türden 7 bin 500 tane havyan bulunmaktadır. 2019 yılında Türkiye'de bir ilk olan Safari Parkı açtık. 350 dönüm üzerine kurulu olan Safari Park'ımızda özellikle birbirleriyle geçinebilen çift tırnaklı, geyik, ceylan, bizon, deve kuşu ve kanatlı türlerden oluşan bir pörtföy oluşturduk. Kapıdan ziyaretçilerimizi büyük bir otobüs alıyor ve ziyaretçilerimizi Safari Park'ta gezdiriyorlar. Safari Park'ta yaklaşık 50 türden 700 tane hayvanımız bulunmaktadır. Ziyaretçilerimizin önüne bu hayvanlardan hangileri çıkarsa görebiliyorlar. Artık uzaklarda aramalarına gerek yok. Afrika'ya gitmelerine gerek yok. Gaziantep Hayvanat Bahçesinde Safari Park'ımızı gelip görebilirler. Safari Park'ımızda çit örgü tellerin hepsini kaldırdık. Safari Park'ı gezen ziyaretçilerimiz bire bir hayvan ile çit olmadan hayvanın doğal ortamının içinde gibi uzaktan direk göz temasına geçebiliyorlar. Ziyaretçilerimiz arada hiçbir bağlantı olmadığından dolayı Safari Park'ı çok seviyorlar sanki doğal ortamında ormanlık alanda bütün hayvanları görebiliyorlar."

Gaziantep ve çevre illerden gelen ziyaretçiler ise Safari Park'a gelip, deve kuşu, geyik, ceylan ve deve gibi hayvanları yakından görme fırsatı yakaladıklarını ve merak eden herkesin burayı gelip görmeleri gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2021-02-16 08:42:05



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