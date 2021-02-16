Araba fiyatına semaver İki orduya yetecek büyüklükteki dev semaver 80 bin TL'den alıcısını bekliyor

Bakırcılıkta ustalık göstergesi olarak nitelendirilen dev eserler yapma geleneğini sürdüren Gaziantepli bakır ustası Hakan Kaynar, yaklaşık 7 ayda 180 santimetrelik çay semaveri yaptı. İki orduya yetecek büyüklükteki semaver, araba fiyatına alıcısını bekliyor.

Gaziantep’te 25 yıldır bakırcılık mesleğini sürdüren Hakan Kaynar, ustalık eseri olarak yaklaşık 7 ayda 180 santimetrelik dev semaver yaptı. Tamamıyla bakırdan ve el emeğiyle yapılan dev semaver, 80 bin TL’den alıcısını bekliyor.



180 santimetre boyunda

Dev semaverin kullanılabilir halde olduğunu belirten bakır ustası Hakan Kaynar, “Dev eser yapma geleneği Gaziantep’te diğer kuşaklara aktarılması için devam ettiriliyor. Tamamıyla el işi olan ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz. Az bulunan ve nadir ürünler yapıyoruz. Bunun maliyeti şöyle; dümdüz disk bir levhanın çekiç ve örs yardımıyla kaba şekli veriliyor. Daha sonra ince işçilikleri veriliyor. Yapımı yaklaşık 67 ay sürüyor. Bakırı, işçiliği uzun bir süreç. 180 santimetre boyunda fiyatı yaklaşık 7580 bin arasında. Tamamı el işi olan eserimiz ustalık göstergesidir. Geçmiş zamanda bakır ustaları da benzer eserler yapmıştır. Daha iyi usta olduğunu göstermek için yapılıyor. En iyisi budur diyebilmek için yapmışlardır. Kullanılabilir kıvamda içi kalaylı, orijinali nasılsa onun 180 santimetre büyüklüğünde sadece” dedi.



“İki orduya yetecek büyüklükte”

Osmanlı döneminde savaş esnasında kullanılan dev semaverler olduğunu ifade eden Hakan Kaynar, kendi yaptığı semaverin 2 orduya yetecek büyüklükte olduğunu söyleyerek, “Görenler şaşırıyor. Tabi bakır ustaları arasında gizli bir rekabet vardır. Her usta daha büyüğünü veya daha küçüğünü nasıl yapmış bu usta demesi için yaptığı eserlerdir. Düşünün bir eseri 10 santimetre de 10 metrede yapılabiliyor. Bakırcılıkta sınır yok. Bu eserleri nasıl yaptığımızı soranlar oluyor. Bizde baba mesleği olduğu için böyle eserlere alışığız. Babamda kendi ustalık göstergesi olarak daha önce büyük bir semaver yapmıştı. Bizde bu geleneği devam ettirmek için aynı semaverin farklı boyut ve işlemesiyle yaptık. Bu eserden 2 tane ürettik. Şuana kadar hiç satılmadı. Bu ürünümüzü çok tanıtmadık, göstermedik. Bu ustalık göstergesi olduğu için keyif için yaptığımız bir şey. Satılması için yapmadık. Eskiden büyük boyutlarda ordu semaverleri olurdu. 120130 santimetre boyutunda filan olurdu. O semaverler bir orduya yetiyordu. Bizim yaptığımız 180 santimetre herhalde iki orduya yeter. İki orduya yetecek büyüklükte” diye konuştu.

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