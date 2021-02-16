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10 metrelik su deposunda mahsur kalan çift kurtarıldı

DHA

10 metrelik su deposunda mahsur kalan çift kurtarıldı


GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde boyamak için girdikleri 10 metrelik su deposunda mahsur kalan Cihan ve Safiye Y. çifti, 15 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Oğuzeli'ne bağlı Dokuzyol Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Cihan ve Safiye Y. çifti, arazilerinde bulunan 10 metrelik su deposunu boyamak için içine girdi. Ancak, çift bir süre sonra boyanın etkisiyle bayıldı. Uzun süre anne ve babasından haber alamayan kızlarının durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çiftin su deposunda olduğunun belirlenmesinin ardından itfaiye ekipleri, iş makinesiyle içeri girdi. Boya kokusundan etkilenerek baygınlık geçirdiği ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen çift, bellerine halat bağlandıktan sonra iş makinesiyle depodan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA
2021-02-16 09:56:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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