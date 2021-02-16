TEKNOFEST’in seminerine HKÜ’den rekor katılım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST’in seminerine HKÜ’den rekor katılım

İHA

TEKNOFEST’in seminerine HKÜ’den rekor katılım

Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’in 2021 yılı etkinlikleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) öğrencileri ve öğretim elemanları TEKNOFEST’in düzenlediği çevrimiçi bilgilendirme seminerine yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen seminere 600’e yakın katılımın olması, Gaziantep’te 2020 yılında esen TEKNOFEST rüzgarının 2021 yılında İstanbul’da fırtınaya dönüşeceğinin göstergesi oldu.
TEKNOFEST ile ilgili detayların anlatıldığı video seminere, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır, Yarışmalar Koordinatörü Engin Öksüz, Yarışmalar Sorumlusu Gizem Karabacak, 600’e yakın öğrenci ile danışmanları katıldı.
"En az 500 öğrenciyle TEKNOFEST'te yer almayı hedefliyoruz"
Çevrimiçi programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Gaziantep’te geçen yıl düzenlenen, büyük bir farkındalık ve motivasyon oluşturan TEKNOFEST’e bu yıl en az 500 öğrenci ile müracaat ederek milli teknoloji hamlesine katkı yapmak istiyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak öğrencilerimize ve projelerine destek vereceğiz. Sayın Selçuk Bayraktar’ın da dediği gibi; “derece yapmak önemli, ama bu yarışmada kaybeden yok, ülkemiz kazanacak” dedi.
"Teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor"
Programda Milli Teknoloji Hamlesi ile ilgili bilgiler veren T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, "Bu iş bir sorumluluk ve gönül işi siz değerli hocalarımızdan gençlerimize bu işe yönlendirmenizi isteriz. Teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor. Daha üç yıldır var olan bir yarışmanın bu kadar ilgi görmesi ve bugünki konuma gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Özellikle başvuruda Gaziantep’in birinci olması gurur verici. Biz Milli Teknoloji Hamlesi’nin her alanda olmasını istiyoruz. Gençlerimizi fikirleri ile birlikte başvuruya bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
"TEKNOFEST kapsamında 5 milyon TL'den fazla ödül ve malzeme desteği"
Çevrimiçi seminerde; TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST’in amaçlarını ve hedeflerini anlatan bir sunum yaptı. Hıdır, "Gaziantep geçtiğimiz yıl başvurularda birinci oldu. Bu yılda önde gidiyor. Bizler Anadolu’da bir şehrin TEKNOFEST’e bu derece ilgi göstermesinden çok memnunuz. Yarışmacılarımıza son derece önemli desteklerimiz bu yıl da sürecek. Bu yıl TEKNOFEST kapsamında 5 Milyon TL’den fazla ödül ve malzeme desteği verilecek" ifadelerini kullandı.
"TEKNOFEST'e her geçen yıl ilgi büyüyor"
TEKNOFEST’E her geçen yıl ilginin arttığını belirten Hıdır, "İlk olarak 2018 yılında; 500 bin üzerinde ziyaretçi, 4333 takım, 20 bin başvuru varken 2019 da; 1 milyon 720 bin ziyaretçi, 17 bin takım, 50 bin başvuru ile rekor kırıldı. 2020 yılında ise pandemi ile birlikte katılımcı olmasa da 100 bin başvuru ile ilgi son derece büyüktü. 2020 yılının en çok konuşulan beşinci hashtag’i olan TEKNOFEST, 2020 yılında 1.460.000 hashtag almış durumda. Bu yıldan itibaren neler yapacağımız sorulursa, öğrencilere TEKNOFEST kapsamında staj imkanı da sunacağız. Ayrıca pandemi ile birlikte çevrimiçi eğitimlere de ağırlık veriliyor. 35 kategoride yapılacak TEKNOFEST’de bazı yarışmaları sayacak olursak; akıllı ulaşım yarışması, biyoteknoloji inovasyon yarışması, tarım teknolojileri yarışması, model uydu yarışması, turizm teknolojileri yarışması, jet motor tasarım yarışması, uçan araba tasarım yarışması, helikopter tasarım yarışması, iletişim teknolojileri yarışması, eğitim teknolojileri yarışması, savaşan İHA yarışması, insanlık yararına yarışma, roket yarışması, insansız su altı sistemleri yarışması, robotaksi binek otonom araç yarışması, sağlıkta yapay zeka yarışması gibi birbirinden önemli kategorilerde yarışmalar düzenlenecek. Öğrencilerimizi kendi fikirleri ve projeleri ile ilgili kategorilerde başvuru yapmaya bekliyoruz ve unutulmasın son başvuru 28 Şubat’ta sona erecek" şeklinde konuştu.
Yoğun katılım ve ilgi ile devam eden çevrimiçi seminer merak edilen konularda soru ve cevap kısmı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Satılık hindi bulamayınca kendi işini kurdu
YEREL HABERLER Satılık hindi bulamayınca kendi işini kurdu
10 metrelik su deposunda mahsur kalan çift kurtarıldı
YEREL HABERLER 10 metrelik su deposunda mahsur kalan çift kurtarıldı
Araba fiyatına semaver İki orduya yetecek büyüklükteki dev semaver 80 bin TL'den alıcısını bekliyor
YEREL HABERLER Araba fiyatına semaver İki orduya yetecek ...
Türkiye'nin ilk ve tek safari parkına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk ve tek safari parkına yoğun ilgi
Gaziantep´te ev yangını
YEREL HABERLER Gaziantep´te ev yangını
El Bab'a roketli saldırı: 1 ölü
YEREL HABERLER El Bab'a roketli saldırı: 1 ölü
Başkan Doğru’dan Başkan Özkeçeci’ ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Başkan Özkeçeci’ ye hayırlı olsun ...
Araban'ın yeni projeleri onaylandı
YEREL HABERLER Araban'ın yeni projeleri onaylandı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi pandemiye rağmen ihracat rekorları kırıyor Ocak 2021’de 115 GAİB üyesi firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi Pandemi döneminde GAİB eğitim atağına geçti
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu Bölgesi pandemiye rağmen ihracat ...
Minik hastalara anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Minik hastalara anlamlı ziyaret
Gaziantep FK, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı
Kar suyu Gaziantep’i kuraklıktan kurtardı
YEREL HABERLER Kar suyu Gaziantep’i kuraklıktan kurtardı
Hırsızlık şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi kameradan tespit edilerek ...
Araban’da 18 kırsal mahalleye 300 konteyner
YEREL HABERLER Araban’da 18 kırsal mahalleye 300 konteyner
Ünlü markaları taklit edenlere operasyon
YEREL HABERLER Ünlü markaları taklit edenlere operasyon
Azez’de kurulacak fakülte için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Azez’de kurulacak fakülte için imzalar atıldı
Çocukların havalı tüfek ile oyunu ölümle bitti
YEREL HABERLER Çocukların havalı tüfek ile oyunu ölümle bitti
2 çocuk annesi eczacı teknisyeni, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi eczacı teknisyeni, koronavirüsten öldü
13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşının ...
Kayıp kedisine 8 gün sonra kavuştu
YEREL HABERLER Kayıp kedisine 8 gün sonra kavuştu
Binadan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Binadan bisiklet çalan hırsız kameralara yakalandı
Yüz yüze eğitim başladı, ilk dersi Vali Gül verdi Vali Gül hem öğrencilere hem de velilere pandemi kurallarını anlattı
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim başladı, ilk dersi Vali Gül ...
Adam Voleybol Play Off’a bir adım daha yaklaştı
YEREL HABERLER Adam Voleybol Play Off’a bir adım daha yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği ilçede çiftçiye büyük destek Şahinbey Belediyesi 75 milyon metrekarelik mera alanında gübreleme yapıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği ilçede ...