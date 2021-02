TEKNOFEST’in seminerine HKÜ’den rekor katılım

Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’in 2021 yılı etkinlikleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) öğrencileri ve öğretim elemanları TEKNOFEST’in düzenlediği çevrimiçi bilgilendirme seminerine yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen seminere 600’e yakın katılımın olması, Gaziantep’te 2020 yılında esen TEKNOFEST rüzgarının 2021 yılında İstanbul’da fırtınaya dönüşeceğinin göstergesi oldu.

TEKNOFEST ile ilgili detayların anlatıldığı video seminere, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır, Yarışmalar Koordinatörü Engin Öksüz, Yarışmalar Sorumlusu Gizem Karabacak, 600’e yakın öğrenci ile danışmanları katıldı.

"En az 500 öğrenciyle TEKNOFEST'te yer almayı hedefliyoruz"

Çevrimiçi programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Gaziantep’te geçen yıl düzenlenen, büyük bir farkındalık ve motivasyon oluşturan TEKNOFEST’e bu yıl en az 500 öğrenci ile müracaat ederek milli teknoloji hamlesine katkı yapmak istiyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak öğrencilerimize ve projelerine destek vereceğiz. Sayın Selçuk Bayraktar’ın da dediği gibi; “derece yapmak önemli, ama bu yarışmada kaybeden yok, ülkemiz kazanacak” dedi.

"Teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor"

Programda Milli Teknoloji Hamlesi ile ilgili bilgiler veren T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, "Bu iş bir sorumluluk ve gönül işi siz değerli hocalarımızdan gençlerimize bu işe yönlendirmenizi isteriz. Teknoloji hamlesi meyvelerini veriyor. Daha üç yıldır var olan bir yarışmanın bu kadar ilgi görmesi ve bugünki konuma gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Özellikle başvuruda Gaziantep’in birinci olması gurur verici. Biz Milli Teknoloji Hamlesi’nin her alanda olmasını istiyoruz. Gençlerimizi fikirleri ile birlikte başvuruya bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TEKNOFEST kapsamında 5 milyon TL'den fazla ödül ve malzeme desteği"

Çevrimiçi seminerde; TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST’in amaçlarını ve hedeflerini anlatan bir sunum yaptı. Hıdır, "Gaziantep geçtiğimiz yıl başvurularda birinci oldu. Bu yılda önde gidiyor. Bizler Anadolu’da bir şehrin TEKNOFEST’e bu derece ilgi göstermesinden çok memnunuz. Yarışmacılarımıza son derece önemli desteklerimiz bu yıl da sürecek. Bu yıl TEKNOFEST kapsamında 5 Milyon TL’den fazla ödül ve malzeme desteği verilecek" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST'e her geçen yıl ilgi büyüyor"

TEKNOFEST’E her geçen yıl ilginin arttığını belirten Hıdır, "İlk olarak 2018 yılında; 500 bin üzerinde ziyaretçi, 4333 takım, 20 bin başvuru varken 2019 da; 1 milyon 720 bin ziyaretçi, 17 bin takım, 50 bin başvuru ile rekor kırıldı. 2020 yılında ise pandemi ile birlikte katılımcı olmasa da 100 bin başvuru ile ilgi son derece büyüktü. 2020 yılının en çok konuşulan beşinci hashtag’i olan TEKNOFEST, 2020 yılında 1.460.000 hashtag almış durumda. Bu yıldan itibaren neler yapacağımız sorulursa, öğrencilere TEKNOFEST kapsamında staj imkanı da sunacağız. Ayrıca pandemi ile birlikte çevrimiçi eğitimlere de ağırlık veriliyor. 35 kategoride yapılacak TEKNOFEST’de bazı yarışmaları sayacak olursak; akıllı ulaşım yarışması, biyoteknoloji inovasyon yarışması, tarım teknolojileri yarışması, model uydu yarışması, turizm teknolojileri yarışması, jet motor tasarım yarışması, uçan araba tasarım yarışması, helikopter tasarım yarışması, iletişim teknolojileri yarışması, eğitim teknolojileri yarışması, savaşan İHA yarışması, insanlık yararına yarışma, roket yarışması, insansız su altı sistemleri yarışması, robotaksi binek otonom araç yarışması, sağlıkta yapay zeka yarışması gibi birbirinden önemli kategorilerde yarışmalar düzenlenecek. Öğrencilerimizi kendi fikirleri ve projeleri ile ilgili kategorilerde başvuru yapmaya bekliyoruz ve unutulmasın son başvuru 28 Şubat’ta sona erecek" şeklinde konuştu.

Yoğun katılım ve ilgi ile devam eden çevrimiçi seminer merak edilen konularda soru ve cevap kısmı ile son buldu.

