Gaziantep'te 15 bin 940 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te KOM ekipleri tarafından 6 ayrı noktaya yapılan operasyonda kaçak içki imalatında kullanılan 15 bin 940 litre etil alkol ve 3 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ile kaçak içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekipleri bu çalışmalar kapsamında Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde tespit edilen 3 depo, 1 iş yeri ve 2 araca operasyon düzenledi. 4 noktada yapılan aramada 15 bin 940 litre etil alkol, 3 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 40 adet boş şişe, 13 bin 200 adet şişe kapağı, 600 adet şişe kapağı jelatini, 3 koli şişe etiketi, 52 rulo etiket, 10 litre aroma, ve 2 litre anason ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 4 şahıs hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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