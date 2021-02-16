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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'e Akademik destek

İHA

Büyükşehir'e Akademik destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolüyle hali hazırda yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projelerini iki kurum arasında yapılacak teknik, akademik ve bilimsel destekle daha üst seviyeye çıkaracak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle GAÜN ortaklaşa hareket ederek Gaziantep Modeli anlayışıyla şehirde gerçekleştirilen ve yürütülmesi planlanan projelerin hizmet kalitesini artırmak için iki kurum arasında karşılıklı olarak verilecek teknik, akademik ve bilimsel desteği kapsayacak önemli bir protokole imza attı. Protokolde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, GAZİKÜLTÜR A.Ş. Genel Müdürü, Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay bulundu. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve GAÜN ihtiyaç halinde toplantı yapıp önerilen ve düşünülen faaliyet ve projeleri değerlendirerek yıllık veya dönemlik planlamalar yapacak. Birimler arası organize edilecek her proje başlığı için koordinatör atanacak. Kurumlar, iş birliği doğrultusunda seminer ve eğitimlere hedef kitlenin katılımlarını sağlamak adına gerekli iletişimi sağlayacak. Bunun yanı sıra yapılan çalışmaların sonuçları kamuoyuyla şeffaf ve hızlı bir şekilde paylaşılacak.
"Teori ve pratiği bir arada bulundurmak çok önemli"
Protokolde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep Üniversitesi ile birlikte önemli bir imza atıyoruz. Her protokol çok önemli ve kıymetli ama bugün atacağımız imzanın arkasına baktığımız zaman Gaziantep sanayi, üreten, medeniyet, kültür, arkeoloji şehri. Aynı zamanda bereketli hilalin tam ortasında Mezopotamya ile Akdeniz’e giden yolda bir tarım şehri. Dolayısıyla bunlardan kaynaklı lezzetin başkenti. Ama bunların yanına bizim koyduğumuz başka bir hedef var Gaziantep üniversiteler, bilim şehri olsun istiyoruz. 4 üniversitenin şehirde olması bizim için çok önemli bir zenginlik. Çünkü yetişmiş insan gücü en temel güç ve bu coğrafyada biz güçlü olmak zorundayız. Bilgi ekonomisini oluşturup üzerinde çalıştığımız yeşil ekonomiyi bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor. Bu şehri bilim şehri haline dönüştürmek gerekiyor. Çok köklü bir üniversitemiz var. Bu yetmişli yıllardan gelen çok iyi bir mühendislik kafasıyla hem yabancı dilinden hem de mühendislik eğitiminden oluşmuş iyi bir tohum var. Bunu büyük bir bilim ormanına bilim şehrine dönüştürmek gerekiyor. Teori ile pratiği birleştirmek çok elzem. Orada teori bizde de uygulama var. Ne kadar bu iki alanı dönüştürür ve birleştirirsek, iki milyonun yaşam kalitesi yükselecek, vatandaş memnuniyeti artacak ve şehrin rekabet gücü artacak. Bunun sonunda sanayi yüksek teknolojiye geçme hedefine ulaşacak, 5 antik kent ile milyonlarca turistin geleceği bir turizm şehrine dönüştüreceğiz. Bunun sonunda yetişmiş insan gücü ve beşerî sermaye bize kalacak. Bu şehir bilim, akıl, hikmet, mutluluk ve irfan üretecek. Yeni dönemde sayın valimizle yola çıkarken ‘Yükselen Gaziantep’ dedik. ‘Eğitimi, gençleriyle Yükselen Gaziantep’, ‘Ben okuyorum Gaziantep oluyor’ dedik. Bir milyon genç var ve bu gençleri fikren, bedenen, manen ve madden yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde spora ulaşmaları gerekiyor. Fikri gelişimi için üniversiteyle olan iş birliğini güçlendirmek gerekiyor. Bu şehir 2023 hedeflerine en yakın olan şehir. Üniversiteler ile ne kadar teori ile pratiği birleştirirsek o kadar başarmış olacağız. Yaşama, aileye, çocuğa dokunmak bu protokolle olacak. Taramalar yaparak bu çocukların neye ihtiyacı, yeteneği varsa onlara yönlendireceğiz. TEKNOFEST’te gördük ki çocuklara teknoloji altyapısı sunup geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bununda yolu bu imzalarla olacak. Bu imzayı ne kadar ete kemiğe büründürür, bir genç bu imzanın karşılığını alırsa bunu başarmış olacağız” diye konuştu.
"Bu şehri mutlu ve yaşanabilir kılmak istiyoruz"
GAÜN Rektörü Özaydın ise şunları söyledi: “Teklif Başkan Fatma Şahin’den geldi. Bizde bu teklife sevinçle iş birliği yapma isteği beni heyecanlandırdı. İmzalamak yetmez en kısa sürede sonuç alacağız. Bu şehir havası, suyu ve insanıyla bizim şehrimiz. Bu şehri daha mutlu ve yaşanabilir bir şehir haline dönüştürmek adına üniversite adına ne lazımsa ben hazırım. Başkanımız öncülüğünde bu şehir önemli bir şehir. Bu şehri mutlu bir şehir haline getirmek istiyoruz, daha az hasta olan, daha az stresli olması ne yapılması gerekiyorsa ekonomik ve sosyal anlamda basının önünde söz veriyoruz.”
İmza törenin ardından günün anısına protokol fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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