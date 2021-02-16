Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

Gaziantep’te polis bir iş yerinde yaptığı baskında 6 adet sikke, küp parçaları ve kılıç ele geçirdi.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayaönü Mahallesinde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada tarihi tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 sikke, küp parçaları, 1 kılıç ile bir adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.