GKV’liler “Uluslararası Daha İyi Bir Dünya İçin Çocuklar” konferansında

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri merkezi Rusya’nın Moskova şehrinde bulunan 21. Yüzyıl Uluslararası Entegrasyon Okulu’nun bu yıl ikincisini düzenlediği uluslararası “Children For A Better World” (Daha İyi Bir Dünya İçin Çocuklar) konferansına katıldılar. Bu seneki ana başlığı uluslararası fikirlilik olan konferansta dünyanın dört bir yanındaki IB okullarından öğrenciler yer aldılar. Pandemi nedeniyle online düzenlenen konferansta iki gün boyunca konferans başlığıyla ilgili dört ayrı konu ele alındı. IB Strateji ve Geliştirme Başkanı Peter Fidzuk ve Woodard Okulları baş eğitmeni Chris Wright’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta öğrenciler farklı kültürleri anlama ve kucaklamanın önemi, farklılıkların dünyaya kattığı değerler üzerinde durdular. Öğrenciler farklıları birer zenginlik olarak görmenin, farklılıklara hoşgörü ve empatiyle yaklaşmanın, çok kültürlü bir dünyada yaşamaya hazır, kendilerini geliştirmiş bir dünya vatandaşı olarak yetişmenin önemini ve avantajlarını vurguladılar. Dünyadaki engelli veya ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı birey ve grupların topluma nasıl kazandırılacağı konularının da ele alındığı konferansta dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenciler hazırladıkları sunumları paylaştılar ve bu konuların üzerinde tartıştılar.

GKV’liler başarıyla Türkiye’yi temsil etti

GKV Özel Cemil Alevli IB CAS koordinatörü Berkay Tahtacı’nın danışmanlığında konferansa katılan Cemil Alevli Koleji (IB) 9/A sınıfı öğrencileri Negar Amini, Ahmet Demir, Egemen Deniz, Çınar Çavuşoğlu, Yağmur Buğdaycıgil, Zeynep Düşkün ve C10/A sınıfından Emin Kervancıoğlu Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler. Konferansta C9/A öğrencisi Negar Amini’nin hazırladığı empati konulu sunum büyük takdir topladı. Konferans sonrası Moskova 21. Yüzyıl Uluslararası Entegrasyon Okulu tarafından GKV Özel Cemil Alevli Koleji’ne ve organizasyona katılan öğrencilerine katılım ve çalışmalarından dolayı ödül ve sertifikaları takdim edildi.

