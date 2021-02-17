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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yıldır, tıraş olan müşterilerinin kan gruplarını not alıyor

DHA

17 yıldır, tıraş olan müşterilerinin kan gruplarını not alıyor


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te erkek kuaförlüğü yapan Erol Atlı (50), müşterilerinin kan gruplarını ve telefon numaralarını deftere kaydediyor. Atlı, 17 yıl önce bir müşterisinin kana ihtiyacı olan bir hastası için kendisinden yardım istediğini ve o günden sonra da gönüllü olarak bu işe başladığını belirterek, "Şu anda 2 bini aşkın kişinin kan grubu ve telefonu mevcut. Kan ihtiyacı olanlar bana ulaşıyor, ben de kan grubu uyan kişilerin iletişim bilgilerini vererek kendilerine yardım ediyorum" dedi.
Çukur Mahallesi'nde erkek kuaförlüğü yapan Erol Atlı, 17 yıldır tıraş olmaya gelen herkesin kan gurubunu alarak acil kan ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oluyor. Yıllar önce bir müşterisine acil kan lazım olunca uygun kan gurubu aramaya başlayan Atlı, aradığı kanı bir başka müşterisinde buldu. Erol Atlı, o günden sonra gelen müşterilerinin iletişim bilgisi ve kan gurubu bilgilerini defterine not etmeye başladı. 2 bini aşkın kan gurubunu not alan Atlı, acil kan ihtiyacı olanlara kan grubuna göre iletişim sağlayarak, kanın temin edilmesinde yardımcı oluyor. Yıllardır yürüttüğü çalışma nedeniyle müşterilerin ve çevresindekilerin de takdirini kazanan ve 'kan bankası berber' olarak anılan Erol Atlı, gönüllü olarak böyle bir çalışma yürüttüğü için mutlu olduğunu söyledi.
'BANA `KAN BANKASI´ DİYORLAR'
Bu çalışmayı sosyal sorumluluk için yaptığını dile getiren Erol Atlı, "17 yıl önce bir arkadaşımıza kan lazım oldu. O sırada tıraş olmak için bekleyen iki müşterimizin kan grubu tutuyordu. Arkadaşlarımıza rica ettik, onlar da gidip kan verdi. Bu olaydan esinlenerek böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Biz burada gönüllülük usulü ile müşterilerimizin kan guruplarını kayıt altına alıyoruz. Müşterilerim, esnaf arkadaşlarım hep bana 'kan bankası berber' diye de latife yaparlar. Müşterilerimize kan guruplarını kayıt alırken kan ihtiyacı için ulaşıldığında gönüllü olarak kan vermeyi kabul edenleri kayıt alıyoruz. Bize ulaşıp kan ihtiyacı olan kişiler ile bilgilerini paylaşıyoruz'' diye konuştu.
'KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ'
Erol Atlı, kana ihtiyacı olan ile kan vermek isteyen vatandaşların arasında köprü vazifesi gördüklerini anlatarak, defterinde 2 bin kişinin kan gurubu ile iletişim bilgilerinin kayıtlı olduğunu dile getirdi. Bu çalışmaya ilk başladığı yıllarda kan bankası sayısının az olmasından dolayı sıklıkla telefon aldığını aktaran Atlı, ''Biz burada aslında kan vermek isteyen vatandaşlarla kan ihtiyacı olan vatandaşlar arasında köprü görevi görüyoruz. Kan ihtiyacı olan vatandaşlarla kan vermek isteyen vatandaşlar, telefonlarla görüşerek kan ihtiyaçlarını gideriyorlar. Şu anda listemde 2 binin üzerinde müşterimin kan gurubu bilgisi mevcut. Artık hastanelerimiz çoğaldı. Şu anda şehrimizde bütün hastanelerimizin kendi kan bankaları var. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz. Ama insanız, bu kan mutlaka birilerine lazım olacak. Onun için bu sosyal sorumluluk projemi uzun yıllar olduğu gibi sürdürmeye devam ediyorum. Vatandaşlarımızı sürekli kan verilmesi yönünde yönlendirmeye çalışıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA
2021-02-17 08:46:46

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