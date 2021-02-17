Av tüfeği ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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Gaziantep’te av tüfeği ile gasp yapan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Belkıs, Kahvelipınar ve Yeşilevler mahallelerinde av tüfeği göstermek ve ateş etmek suretiyle 3 kişiyi gasp eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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