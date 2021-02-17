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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en seçkin zincir marketleri bu ürünün peşinde

İHA

Türkiye’nin en seçkin zincir marketleri bu ürünün peşinde

Gastronomi kenti Gaziantep’te, coğrafi işaret alan nar ekşisi doğallığı ve lezzeti ile zincir marketlerin radarına girdi.

Oğuzeli Belediyesi bünyesinde kurulan tesiste kadınlar tarafından üretilen nar ekşisi ‘Narelim’ markası ile ilçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alacak. Tesisin kurulması için ilk adımın 5 yıl önce atıldığını belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, tesisin 2 yıldır faaliyette olduğunu söyledi.

“5 yıllık hayal 2 yıldır faaliyette”
İlçeye yapılmayanları yapmak için çalıştıklarını belirten Başkan Kılıç, “Bizim hikayemiz burada doğduğumuz, büyüdüğümüz her şeyimizi borçlu olduğumuz önce Cenabı Allah sonra bu memleket. Biz göreve geldikten sonra, buradalar da yapılmamışları yapmak için geldik çünkü biz vatandaşlarımıza öyle söz verdik. 5 yıldan bu yana üzerinde çalışıyorum ama faaliyete geçeli 2 yıl oldu. 2 yıldan beri biz bu atölyede bölgede yetişen tarımsal ürünlerin üretimini yapıyoruz” dedi.

“Üreticiye katma değer sağlayacak”
Oğuzeli’nde yetişen ürünlerin markalaşması ve üreticiye katma değer sağlaması için kurulduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Oğuzeli’nde yetişen yöresel ürünlerimizin, markalaştırılarak pakete girmesi ve vatandaşın cebine giren paranın bu şekilde arttırılması amacıyla kurulmuş olan bir atölye. Oğuzeli Hanımelleri büyük başlık olarak ismi buranın, bunun altında nar atölyemiz var ve burada nar tesisi, kurutmalık tesisi olmak üzere tarhanamızdan, pul biberimizden, kurutmalığımızdan, kuru sebze ve meyve üretilmesinden tutunda nar ekşisine kadar birçok işlevi gören bir atölye burası. Burada işi görenlerin çoğu hanım kardeşlerimiz, onların eliyle tarımsal ürünlerimizi endüstrileştirerekten daha değerli gelmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ürünleri tadanlar memnun”
Tesisle birlikte katma değeri yüksek ürünler çıkmaya başladığını kaydeden Başkan Kılıç, “Narelim markasıyla Oğuzeli nar ekşisi markalaştı ve coğrafi işretini aldı ve bu Türkiye’de ilk defa olan bir şey. Ürünlerimizi tadan her vatandaşımız yüksek memnuniyetle geri dönmeye başladı ve nereden alabiliriz gibi sorular sormaya başladılar. Bunun üzerine biz www.oguzelihanimelleri.com diye bir internet sitesi kurduk dileyen vatandaşlarımız buradan alabilirler. Yine sosyal medya üzerinden aynı şekilde siparişlerini verebilirler” dedi.
Ürünlerin tamamen güveli olduğunu ifade eden Kılıç, “Ürünlerimizin hepsinin güvenli olduğunu kanıtlamak için kapüşonlu yaptırdık. Şişede bulunan işaretimiz Türk Patent ve Marka Kurumunun coğrafi İşaretinin mahrecidir, bunu herkes basamaz bu kurumun araştırmalar sonucu bize verdiği marka tescili. Narelim’de aynı şekilde markasını tescillettik ve Oğuzeli Belediyesinin bir kuruluşu tescillenmiş markası haline geldi” sözlerini ekledi.
“Zincir marketler ürünlerimizi almak istiyor”
Türkiye’nin en seçkin zincir marketlerinin ürünler için talepte bulunduğunu kaydeden Başkan Kılıç, “Biz ilk önce ilçemizde bir satış mağazası kurmayı düşünüyoruz bir aşama sonrası da Gaziantep'te de açmayı düşünüyoruz. Bize çok büyük markaların ve mağazaların bundan alma gibi talepleri de var bunlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Yani Türkiye’nin en seçkin mağazaları istiyor bizde bizim ismimizi kullanırsanız veririz dedik ve şimdi o görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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