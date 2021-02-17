Radyoların arasında geçen bir ömür

Ömrünü eski radyolara adayan 76 yaşındaki Muammer Güngör, çöpten ve hurdacılardan topladığı radyoları tamir ederek koleksiyon oluşturdu.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan Muammer Güngör, 63 yıldır radyo tamiri yapıyor. Güngör, geçmişi bir asra dayanan radyoların da bulunduğu koleksiyonuna gözü gibi bakıyor. 1958 yılında ortaokulu bitirip radyo tamirciliğine başlayan Güngör, ilerleyen yaşına rağmen aşık olduğu mesleğini sürdürmeye devam ediyor. 20 metrekare dükkanında Türkiye’nin dört bir yanından gelen eski radyoları tamir eden Güngör, yaptığının hobi değil, mesleği olduğunu söyledi.

Müze kuruluşlarında radyoları ile yer aldığını belirten Güngör, “Malatya’da kurulan müzeye 120 tane radyo verdim, kuruluşunda ben de varım. Şimdi de Gaziantep için çalışıyoruz, Şehitkamil Belediyesi aldı 150 tane radyo, burada da şu anda 200’e yakın radyom var” dedi.



“Ben bu radyonun aşığıyım”

Mesleğine olan aşkını, ‘sabahım zor oluyor’ cümlesiyle özetleyen Güngör, “Bu meslek çok büyük bir duygu inanın sabahım zor oluyor, eve gittiğim zaman hem gelmek istiyorum yani sabahın olmasını daha çok istiyorum. Sabahtan akşama kadar bu radyom çalar ve ben bu radyonun aşığıyım. Mesleğimi uzun yıllardır yapıyorum, usanmadan aynı hızla devam ediyorum” ifadelerini kullandı.



“15 gün anons ettirdik bir kişi başvurmadı”

Mesleğin yok olma tehlikesi yaşadığını ifade eden Güngör, yetiştirecek çırak bulamadığını kaydetti. Güngör, “Mesleğimi öğretmek istedim burada Halk Eğitim Merkezi 15 gün anons yaptı bir kişi müracaat etmedi. Bununda bir sebebi var, bu meslek artık bir insanı beslemez şu an hobi olarak yapılacak bir meslek. Ben de isterim ki benden sonra bir tanesi öğrensin bu meslek ölmesin” dedi.



“Çöpte radyo görsem onu orada bırakmam”

Çöpe atılan radyolar için üzüldüğünü kaydeden Muammer Güngör, “Benim en büyük avantajım tamir etmek olduğundan bulmak çok kolay oluyor. Çöpte görsem onu bırakmam orada çöpten eğilir alırım. Üzülürüm milli servet olarak üzülürüm yazık olur, o radyonun orada atılı kalması milli servetimizin hebasıdır” diye konuştu.

Güngör, “Biz radyoculuk ederken televizyon çıktığında, radyo olduğu gibi durdu sonradan yavaş yavaş canlandı, şimdi diyebilirim ki daha çok canlı bu radyolar” dedi.

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