Güneydoğu gazetecilerinden Gaziantep çıkarması

Gazetecilik özendirme yarışmasında dereceye giren gazetecilere ödülleri Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından verildi.

Gaziantep Basın Cemiyetinin ev sahipliğinde Gaziantep’te düzenlenen bir dizi etkinlikler sonrası ödüller sahipleri buldu. Pandemi dolayısıyla ertelenen ve bugün yapılan ödül töreninde ödül almaya hak kazanan gazeteciler, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldı.

Gaziantep Valiliğinde ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen etkinliklere İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Adıyaman Basın Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar ve Başkan Vekili Abdullah Alpdağ, Diyarbakır’da Güneydoğu Yerel Medya Derneği Yöneticileri İhsan Özdemir ve Mesut Fidançiçek, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Siirt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Durak, Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilat Başkanı Sefa Çelik, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, Diyarbakır Gazeteciler Başkanı ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Valilikte ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıda dijitalleşen medya, yazılı basın ve şantaj medyacılığı konuları konuşuldu.

“ Gayretleriniz için teşekkür ederiz”

Ödül alan gazetecilere başarılar dileyen ve törenin Gaziantep’te olmasından dolayı teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “ Pandemiden dolayı büyük bir ödül töreni yapılamıyor. Arkadaşlarımızın ödüllendirilmesi ve onların motive edilmesi gerekiyor. Düşündüğünüz için teşekkür ediyorum. Gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Gelecek sene tam istediğimiz anlamda törenlerimiz ve ödüllerimiz olur inşallah. Seneye pandemi biterse arkadaşlarınız hak ettikleri ödülleri sosyal çevreleri ile birlikte içlerine sinerek alırlar inşallah. Ev sahipliğinden dolayıda Arif Bey’e teşekkür ederim” dedi.

“Gazetecilerle ikiz kardeşiz”

Ödül törenine ev sahipliği yaptığı için ve basın alanındaki sorunlar konusunda elinden gelen yardımı yapacağını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “ Ben öncelikle bizi bir araya getiren Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bugün sizi ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Gününüz kutlu olsun. Tabi pandemi olmasaydı biz şehir olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü canlı canlı kutluyorduk. Birbirimizle bir araya geliyorduk. Fakat pandemi şartları her şeyi farklılaştırdı. Ben 2002 yılında şehrin ilk kadın parlamenteri olarak meclise gittiğim zaman gazetecilerle kendimizi ikiz kardeş olarak görüyorduk. Zaman ve mekan tanımayan çok zor bir meslek. İşin gözüken ve gözükmeyen boyutu var. O yüzden biz karşımızdaki insanlara gazeteci gözüyle bakmadık. Kendi öz kardeşimiz, ikiz kardeşimiz olarak baktık. Gece saat 3’lere 4’lere kadar çalıştığımızda yanımızda bir tek onlar vardı. Allah şahit, 20 yıldan beri bu alanda gazetecilerin sosyal hakkı ve statüleri ile yapılması gerekenler konusunda çalışmalar yaptık. Önemli çalışmalarda bulunduk. İnşallah yine desteklerimiz bölgesel olarak devam edecek. Ne yapılması gerekiyorsa ben sizin bir kız kardeşiniz olarak sizin hizmetinizde olduğumu ifade ediyorum. Gününüz kutlu olsun, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Ev sahipliği için Fatma Şahin’e teşekkür ederiz”

Ödül törenine ev sahipliği yaptığı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür eden Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, “Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Siirt, Batman il cemiyet başkanlarımızı burada misafir ettik. Biraz öncede Gaziantep Valimizin yanındaydık. Ödül almaya hak kazanan arkadaşlarımıza ödüllerinin bir kısmını orada verdik. Güneydoğulu Anadolu Bölgesinde de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’i çok seviyorlar. Gittiğimiz her yerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bahsediyorlar. Bu minvalde belediye başkanımızı ziyaret etmek istedik, bizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“ İnternet ve sosyal medya alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ise dijitalleşen medyanın artması sonucu şantaj gazeteciğinin arttığını ve bu konuda yasal çalışmalar için girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, “ Amerika’da yaşanan kongre işgali sonrası Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarının kapatılması ve İçişleri Bakanımıza nispeten uygulananlar kısıtlamalar sonrası internet ve sosyal medya alanının gözden geçirilmesi gerekiyor. Yazılı medyanın ve televizyonlarımızın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu durumda bizi mutlu ediyor. Bu değişim sürecinde sıkıntılar yaşanacağını biliyorduk. Bizde konfederasyon ve cemiyetlerimizin desteğiyle bu konuda Ankara’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ödül töreni hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.