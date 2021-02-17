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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN gıda mühendisliği bölümünden ufuk 2020 projesi

İHA

GAÜN gıda mühendisliği bölümünden ufuk 2020 projesi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin organik meyvelerde kalitesinin ve sürdürülebilirliğin arttırılması ile ilgili projesi desteklenmeye hak kazandı.
GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Göğüş’ün liderliğinde; Doç. Dr. Derya Koçak Yanık, Dr. Hatice Neval Özbek ve Dr.Aysel Elik’in araştırmacı olarak görev aldığı, “Sürdürülebilir ve Yüksek Kaliteli Organik Meyve Ürünleri Üretmek İçin Özel Olarak Tasarlanmış Yenilikçi İşleme” adlı proje “Avrupa Birliği NH2020 SUSFOOD2 CORE Organic Cofunds” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Desteklenen 12 proje arasında
Gaziantep Üniversitesi adına önemli bir referans olacak bu proje için değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, “İki aşamalı yapılan değerlendirmenin ilk aşamasında başvuru yapan 60 projeden 29’u ikinci aşama başvurusu hak etti ve MILDSUSFRUIT projesi desteklenmesi uygun görülen 12 proje arasında yer aldı. Proje, İtalya’nın Bologna Üniversitesi koordinatörlüğü ve organizasyonunda online açılış toplantısı yapılarak başlamış olup 3 yıl sürecek” dedi.
“Amaç, organik meyvelerde sürdürülebilirliğin arttırılması”
Projeye; Türkiye, Finlandiya, İtalya, İngiltere, Polonya ve Romanya’nın ortak olduğunu belirten Prof. Dr. Göğüş konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu projede Gaziantep Üniversitesi, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışacak. Proje, Avrupa Birliği ülkelerinde organik meyvelerin kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, tüketici güveninin sağlanması ve yan ürünlerin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bilindiği üzere yüksek kalitede, uzun raf ömrüne sahip ve besin değeri iyileştirilmiş organik ürünlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda daha sağlıklı ürünler üretilmesi ve daha çevreci üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Proje, farklı üretim teknolojileri uygulamak suretiyle bu talepleri karşılayacak üretim teknolojilerinin geliştirilmesini sağlarken, tüketici talepleri doğrultusunda ürün özelliklerinin karakterize edilmesine de katkı sunacaktır” diye konuştu.
Proje kapsamında; Gaziantep Üniversitesi’nin, geleneksel termal teknolojilere alternatif teknolojiler kullanmak suretiyle biyoaktif bileşenlerin kaybının minimum olduğu yüksek kaliteli atıştırmalık meyve ürünleri üretmek görevini üstlendiği belirtildi. Bu uygulamalar esnasında süre ve enerji maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

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