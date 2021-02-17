Satrançta önemli hamle

Antep’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirilen Gazilik Kupası Online Satranç Turnuvası’nda kategorilerinde dereceye giren akıllı hamlelerin sahibi sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Antep’e Gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde online olarak düzenlenen Gazilik Kupası Satranç Turnuvası’nda 4 farklı kategoride dereceye giren 24 sporcu, ödüllerini Şehitkamil Belediyesi Satranç Park'ta düzenlenen törende; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, TSF Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek ve Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları M. Hayri Özkeçeci ve Fatih Ermeydan’ın elinden aldılar.

‘Hamleni Yap’ projesi protokolü imza töreninin ardından ‘2021’ yılını Şehitkamil’de ‘Satranç Yılı’ ilan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, törenin ardından Satranç Park’ın misafiri olan çocuklara satranç eğitim setleri armağan ederek, satranç öğrenmeleri ve lisanslı olarak turnuvalara katılmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

“Velilerimiz özel bir teşekkürü hak ediyor”

Turnuvanın ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, satranç branşında sporcuların elde ettiği başarılarda velilerin katkısının çok büyük olduğunun altını çizerek, “Antep’e Gazilik unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Gazilik Kupası Satranç Turnuvası’na katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Turnuvada Türkiye Satranç Federasyonu tarafından lisanslanan 142 sporcumuz, hamlelerini büyük bir özveriyle yaptılar. Satranç branşında sporcularımızın elde ettiği başarılarda değerli velilerimizin katkısı çok büyük, bu nedenle sporcularımıza ödüllerini takdim ederken değerli velilerimize özellikle teşekkür ediyorum. 2021 yılını Şehitkamil’de satranç yılı ilan ettik. Satranç branşında bugüne kadar kurumlar arası işbirliği ile birbirinden değerli projelere imza attık. ‘Hamleni Yap’ projesi ile ilçemiz gelendeki anaokulu ve anasınıflarında öğrenim gören 10 bine yakın minik öğrencimize satranç eğitim seti armağan ettik. Satranç Eğitim Merkezimizde, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde öğretmenlerimize eğitici eğitimi vereceğiz. Akıllı hamlelerin sayısının artması adına Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliği içinde ‘Hamleni Yap’, ‘Sokakta Satranç Var’ ve ‘Satrançla Büyüyorum’ projelerini yürüteceğiz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımıza, bundan sonra katılacakları turnuvalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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