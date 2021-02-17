Gazetecilerden Altunkaya’ya plaket

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak için Gaziantep’e gelen Güneydoğulu Gazeteciler, hizmet ve başarılarından dolayı İş İnsanı Mahsum Altunkaya’ya plaket verdi.

Güneydoğu Gazeteciler Federasyonuna bağlı, Gaziantep Basın Cemiyetinin ev sahipliğinde Gaziantep’te düzenlenen bir dizi programa katılan Güneydoğulu gazeteciler, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Adıyaman Basın Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar ve Başkan Vekili Abdullah Alpdağ, Diyarbakır’da Güneydoğu Yerel Medya Derneği Yöneticileri İhsan Özdemir ve Mesut Fidançiçek, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Siirt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Durak, Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilat Başkanı Sefa Özdemir, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, Diyarbakır Gazeteciler Başkanı ve çok sayıda gazeteciler, eğitime olan katkısı, oluşturduğu iş istihdamı, son dönemlerde spordaki destekleri ve hayırseverliği ile bilinen Güneydoğu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’ya yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ziyaret ederek plaket takdim ettiler.

Öğle yemeğinde Altunkaya Şirketler Grubunda gazetecilerle bir araya gelen Mahsun Altunkaya, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Siirt, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep’ten miadir ettiği Gazetecilerle istişarede bulundu.

Aslen Mardin Mardin Midyatlı olan Altunkaya’ya Güneydoğu Gazteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik ve Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt tarafından başarılarından dolayı plaket takdim edildi.

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