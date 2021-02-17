Kaymakam Mutlu Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

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Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimi kapsamında Covid19 aşısının ilk dozunu Araban İlçe Devlet Hastanesi’nde yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimi kapsamında Kovid19 aşısının ilk dozunu Araban İlçe Devlet Hastanesi’nde yaptıran Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Covid 19 aşımızı yaptırdık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 65 yaş üstü 2 bin 703 vatandaşımızın 1 bin 514'ü aşı yapıldı. Yaşlılarımızın randevularını almaları önemle rica olunur. Rabbim ülkemizi en kısa zamanda bu salgın hastalık sıkıntısından kurtarsın inşallah" denildi.

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