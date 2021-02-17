GSO ev sahipliğinde, Gaziantep’te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Güçlü sanayimiz ve ihracatımızla Şikago TTM Sayesinde ABD ile ticaretimizi çok daha geliştirebiliriz” TOBB Ticaret merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO ev sahipliğinde, Gaziantep’te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Güçlü sanayimiz ve ihracatımızla Şikago TTM Sayesinde ABD ile ticaretimizi çok daha geliştirebiliriz” TOBB Ticaret merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu:

İHA

GSO ev sahipliğinde, Gaziantep’te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Güçlü sanayimiz ve ihracatımızla Şikago TTM Sayesinde ABD ile ticaretimizi çok daha geliştirebiliriz” TOBB Ticaret merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu:

Türk şirketlerine ABD pazarında satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası destek alanında hizmet verecek olan ve Türk ürünlerinin ABD pazarına girişini kolaylaştıracak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şikago Türkiye Ticaret Merkezi’nin Gaziantep’teki tanıtım toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Videokonferans sistemi üzerinden düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle ve OdaBorsaların katkılarıyla TOBB tarafından açılan TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi’nin ABD’ye yapılacak ihracat ve bölgeye yönelik ticaretin güçlendirilmesine önemli katkılarının olacağını söyledi.
Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl rekor ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in yönünü batıya çevirdiğini kaydeden Adanan Ünverdi, şehrin ihracatının Ortadoğu’dan, Amerika başta olmak üzere Avrupa gibi nitelikli pazarlara yöneldiğine dikkati çekti.
“ABD pazarı şehrimiz için çok önemli ve gelişen bir pazar konumunda” diyen Ünverdi, şöyle konuştu:
“Şehrimizin 2020 toplam ihracatında Amerika 1 milyar 344 milyon dolar ile Iraktan sonra ikinci sırada yer alıyor. 2021 yılının Ocak ayında ise geçen yılın ayna göre yüzde 42 oranında artış ve 113 milyon 294 bin dolar ihracat ile ABD pazarı ilk sıraya gelmiş durumda. Gaziantep olarak nitelikli pazarlara ihracatımız artıyor. TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi sayesinde sadece buradan ihracat yapmak yerine orada kuracağımız ofis, showroom, depo gibi imkanlardan faydalanabilir, üretimlerimizi tanıtma, satış ve yeni iş bağlantıları kurma imkanına sahip olabiliriz. ABD şu an dünyanın en büyük tüketici ülkesi konumunda ve dünyanın hemen her bölgesinden ürün ithal ediyor. ABD ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik gerilimlerle birlikte pandeminin etkisiyle Çin’e karşı tüm dünyada bir uzaklaşma söz konusu. Gaziantep başta olmak üzere, makul fiyata kaliteli ürün yapan bir ülke olarak bunu avantaja dönüştürebiliriz.”
ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğine vurgu yapan Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:
“155 farklı alanda üretim yapan Gaziantep, bu noktada tekstil, gıda, makina, kimya, hazır giyim, konfeksiyon ve ayakkabı başta olmak üzere çoğu alanda Amerika ile ticaretini çok daha yukarılara çıkarabilir. Şikago eyaleti Amerika’da imalat sanayi ve lojistik merkezi olarak biliniyor. Bu merkeze yatırım yapan sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ileride çok karlı çıkacağına, ABD pazarını daha iyi tanıma imkanına sahip olacağına ve güçlü bağlar kuracağına inanıyor, sanayicilerimizin bölgeye ilgi göstermelerini tavsiye ediyorum.”
Ünverdi, Türkiye Ticaret Merkezi’nin kurulmasında desteklerinden dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu’na, Oda ve Borsalar ile emeği olan herkese teşekkür etti.
TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu da konuşmasında, Türkiye Ticaret Merkezi’nde Türk şirketleri için farklı birimlerin bulunduğunu belirterek, Türk şirketleri için danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunulduğunu belirtti.
TOBB tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermek üzere ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden Şikago’da ilk TTM kurulduğunu aktaran Ciritoğlu, “TOBB TTM Şikago’nun; tedarik zinciri oluşturulması ve çeşitlendirilmesi, yeni satış kanallarının oluşturulması, ortak girişim ve teknolojik ortaklıkların oluşturulması ve doğrudan yatırımlar gibi 4 ana stratejik hedefi bulunuyor. Türk profesyonellerden oluşan yönetim kadrosu ile Türkiye şirketlerine tek durak ofis vizyonuyla hizmet vermeye 2020 yılının ekim ayı sonu itibarıyla başlanmıştır. Merkezimiz, belirlenen sektörlerdeki Türk şirketlerine satış, pazarlama, dağıtım ve satış sonrası hizmetler alanında hizmet verecek, Türkiye ürünlerinin ABD pazarına girişini ve pazarda tutunmasını kolaylaştıracak her türlü hizmet sunulacak” ifadelerini kullandı.
Şikago, dünyanın 5. en büyük metropol GSYİH’sine sahip
Dünyanın üçüncü en yoğun hava kargo taşımacılığının yapıldığı limanın Şikago’da bulunduğunun altını çizen Ciritoğlu şöyle konuştu:
“Stratejik konumundan dolayı birçok şirketin genel merkezine ev sahipliği yapan Şikago, dünyanın 5. en büyük metropol GSYİH’sine sahiptir. 2019 yılı verilerine göre hazırlanan Fortune listesinde 37 firmaya ait yönetim merkezinin ve 300'den fazla firmanın depo, dağıtım merkezi Şikago’da bulunuyor. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 Milyar ABD dolara yükseltilmesi yönündeki çalışmalar, her iki ülkenin ilgili resmi kurumlarınca destekleniyor. 2019 yılı itibarıyla Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 10 milyar dolar sınırını geçmiştir. Türkiye’nin en yoğun ihraç ettiği ve ABD’nin en yoğun ithalat gerçekleştirdiği sektörler, TOBB’un kurumsal güvencesiyle, ilk defa tek çatı altında toplanmaktadır. Dünyanın en büyük ithalatçısı ABD’nin COVID 19 ile birlikte ithalatını en yoğun gerçekleştiği Çin ve diğer uzak doğu ülkelerine alternatif ülke ve tedarikçi arayışı yükselmeye başladı. ABD’de ürün bulunduran ihracatçılar, krizin en yoğun döneminde pazarda ürün ve marka bilinirliğini yükseltmeyi başardı. COVID 19 sonrası eticarette yüzde 20 artış oldu. Türk PPE üreticileri ABD pazarına hızlı bir giriş yaptı ve Türk Malı kalitesi ve fiyat performansı pazarda kendini göstermeye başladı.”
Toplantının son bölümünde, Noyan Ciritoğlu katılımcıların sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAÜN ile GAGİAD işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER GAÜN ile GAGİAD işbirliği protokolü imzaladı
Kaymakam Mutlu Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Tahmazoğlu´nun Üç Aylar ve Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu´nun Üç Aylar ve Regaip Kandili mesajı
Gazetecilerden Altunkaya’ya plaket
YEREL HABERLER Gazetecilerden Altunkaya’ya plaket
Satrançta önemli hamle
YEREL HABERLER Satrançta önemli hamle
GAÜN gıda mühendisliği bölümünden ufuk 2020 projesi
YEREL HABERLER GAÜN gıda mühendisliği bölümünden ufuk 2020 projesi
HKÜ, Bilim ve Sanat Merkezleri için MEB ile iş birliği yapacak
YEREL HABERLER HKÜ, Bilim ve Sanat Merkezleri için MEB ile iş ...
Duygu Delen'in ölümünde olay yerinde yeniden keşif yapılacak
YEREL HABERLER Duygu Delen'in ölümünde olay yerinde yeniden keşif ...
Güneydoğu gazetecilerinden Gaziantep çıkarması
YEREL HABERLER Güneydoğu gazetecilerinden Gaziantep çıkarması
Duygu Delen davasında olay yerinde keşif yapılacak Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi Tutuklu sanık Kaplan: "Adaletin gecikmesinden korkuyorum"
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında olay yerinde keşif ...
Gaziantep’te mutasyonlu virüs paniği 650 nüfuslu mahalle mutasyonlu virüs şüphesiyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gaziantep’te mutasyonlu virüs paniği 650 nüfuslu ...
Gaziantep, coğrafi işarette Türkiye birinciliğini koruyor
YEREL HABERLER Gaziantep, coğrafi işarette Türkiye birinciliğini ...
Sutopçular gazilik kupasında mücadele etti Alleben’de sıkı önlem sıkı performans
YEREL HABERLER Sutopçular gazilik kupasında mücadele etti Alleben’de ...
Şahin'den Regaip kandili mesajı
YEREL HABERLER Şahin'den Regaip kandili mesajı
Radyoların arasında geçen bir ömür
YEREL HABERLER Radyoların arasında geçen bir ömür
Türkiye’nin en seçkin zincir marketleri bu ürünün peşinde
YEREL HABERLER Türkiye’nin en seçkin zincir marketleri bu ürünün ...
Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 kişinin para ve ...
Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 günün para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 günün para ve ...
Gaziantep’te 650 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 650 nüfuslu mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılığa 5 tutuklama
Polis hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Av tüfeği ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Av tüfeği ile hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
17 yıldır, tıraş olan müşterilerinin kan gruplarını not alıyor
YEREL HABERLER 17 yıldır, tıraş olan müşterilerinin kan gruplarını ...
7 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 7 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu