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Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü bulunuyor

DHA

Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü bulunuyor


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) DENİZE kıyısı olmayan Gaziantep, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde su sporlarında Türkiye'nin en iddialı şehirlerinden birisi haline geldi. Yüzme Milli Takımı'nda biri kurbağalamada rekortmen, 36 sporcusu bulunan kentte, yeni sporcuların yetişmesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Gaziantep'in birçok bölgesine son yıllarda yaptırılan yüzme havuzlarında açılan kurslar sayesinde su sporlarına ilgi arttığı gibi, profesyonel sporcu sayısında da artış yaşandı. Merkez Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün yüzme branşı sporcularından Kaan Kara, son olarak İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Yıldızlar Bireysel müsabakalarında kulaç attı. Kara, 3 yıldır rekor kırılamayan 100 metre kurbağalamada, 01.02.38'lik dereceyle 15-16 yaş kategorisinde yeni rekorun sahibi oldu.
'HEDEFİMİZİ HEP YÜKSEK TUTTUK'
Şehitkamil Belediyespor antrenörlerinden Ali Göz, Alleben Yüzme Havuzu'nda 3 farklı branşta birçok milli sporcu yetiştirdiklerini söyledi. Açtıkları kurslarda birçok kişinin yüzme öğrendiğini bunun yanı sıra milli sporcuların da yetiştiğini anlatan Göz, öğrencileriyle hedeflerini hep yükseklerde tuttuklarını vurguladı. Şehitkamil Belediyesi öncülüğünde 9 yıldır su sporlarına yönelik organizasyonlar düzenlendiğini kaydeden Ali Göz, "Yüzmede önce bölge karmalarına sporcu yetiştirdik. Daha sonra yıldızlar kategorisinde milli takıma sporcular vermeye başladık. Bu zamana kadar da yüzmede milli takıma 13 sporcumuzu verdik. Paletli yüzme branşında da 20 milli takım sporcumuz var. Bunun yanı sıra su topu branşında da 3 sporcumuz milli takımlara kaydedildi. Gaziantep ve bölgemiz adına milli takımlarda bu kadar çok sporcu ile yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.
'REKORLARA DEVAM ETMEK İSTİYORUM'
Son yapılan şampiyonada kurbağalamada 3 yıldır kırılamayan rekoru kıran Kaan Kara ise ablasının tavsiyesi ile başladığı spora severek devam ettiğini söyledi. Milli takım sporcusu olduğu için ayrıca gurur duyduğunu ve olimpiyatlarda yüzme hayali kurduğunu aktaran Kara, "Bu spora ablamın yönlendirmesi ile başladım. Yüzme havuzumuzun da destekleriyle bu seviyeye kadar geldim. İstanbul'da yapılan yarışlarda 100 metre kurbağalamada 15-16 yaş Türkiye rekortmeni sahibiyim. Yine 50 metre kurbağalamada da Türkiye rekorunun sahibiyim. Avrupa'da yapılacak olan yarışmalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Her Türk sporcusu gibi ben de olimpiyatlara katılmak ve ülkemi temsil etmek istiyorum. Denizi olmayan bir şehirde böyle başarılara imza atmak bizler için de büyük başarı. Yüzme sporunun da futbol ve basketbol gibi önemsenmesini istiyoruz" diye konuştu.
Geçen yıl mili takıma seçildiğini söyleyen Barış Şahin ise hedefini her geçen gün büyüttüğünü dile getirerek, "Yüzme sporuna 3'üncü sınıfta iken başladım. Daha sonrasında antrenörlerim beni keşfetti ve spor hayatım bu şekilde devam etti. En büyük isteğim ve hedefim milli takımda şehrimi ve ülkemi temsil etmek" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenör Ali Göz ile röp
Sporcu Kaan Kara ile röp
Sporcu Barış Şahin ile röp
Sporcu Yusuf Balaban ile röp
Genel ve detay görüntüler
(Haber:Kadir GÜNEŞ-Kamera:Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,DHA)
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet ATMACA
2021-02-18 09:39:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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