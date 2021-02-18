Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama

13 şehidin katili işte o alçak!

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramada 6 tüfek, 6 tabanca, 11 şarjör, 8 tabanca iğnesi, 19 tabanca kabzası, 603 tabanca fişeği ve 466 tüfek fişeği ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri de adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-02-18 09:56:23



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