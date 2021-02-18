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6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı

DHA

6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, iş yeri ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi 6 kişi, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 iş yerinin kepenklerini açarak giren ve farklı bölgelerde motosiklet çalan 6 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, İ.K, H.Ö, M.K, M.Ç, A.B. ve D.K.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, adreslerinde ele geçirilen 2 çalıntı motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-02-18 11:31:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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