HKÜ’den sigarayı bıraktıran etkinlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ’den sigarayı bıraktıran etkinlik

İHA

HKÜ’den sigarayı bıraktıran etkinlik

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), sigara bırakmak isteyenlere yönelik çevrimiçi, “Dünya Sigarayı Bıraktırma Günü Etkinliği” düzenleyerek tütün mamullerini bıraktırma yönünde farkındalık oluşturdu.
Çevrimiçi bilgilendirme seminerine yoğun ilgi gösteren katılımcılar, tütün mamullerinin zararları ve tütün mamullerini bırakma yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler edindi. Konuşmacı olarak Yeşilay Gaziantep Şube Koordinatörü Eyüp Berk ve Tütün Bağımlılığı Formatörü Ömer Kökmen tütün mamullerinin zararlarını anlattı.
“Sigarasız bir yaşam için katılımcı sayımız her geçen gün artıyor”
İlk olarak Eyüp Berk, Genç Yeşilay’ın faaliyetlerini anlattı. Berk, “Genç Yeşilay kapsamında bir kampımız bulunmakta. 7 yılda 76 bin genç kampçı yetiştirildi. Burada hedefimiz, gençlere sigara ve türevlerinin zararlarını anlatarak onları hem sigaradan uzak tutmak hem de çevrelerinde tütün kullanan kişilere bıraktırma yönünde destek olmalarıdır. Genç Yeşilay Kulübüne geçtiğimiz yıl ülke genelinde 52 yeni il şube, 5 bin 200 esnaf dahil oldu. Sigarasız bir yaşam için katılımcı sayımız her geçen gün artıyor. Böylece tütün mamullerine karşı mücadelemiz daha da güçleniyor” dedi.
“Sigaradan yılda 8 milyon, günde 22 bin kişi ölüyor”
Çevrimiçi seminerde konuşma yapan Tütün Bağımlılığı Formatörü Ömer Kökmen, tütün mamulleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Kökmen, bağımlılığa neden olan etmenleri tüm detaylarıyla anlatırken, sigara kullanan kişilerin neden sigarayı bırakamadığını da açıkladı. Kökmen, “Maalesef sigara, dünyada sağlığa zararlı en yaygın maddedir. Genellikle bir kereden bir şey olmaz ile başlar. Sigara, 4 binden fazla zararlı maddeyi içinde barındırıyor. Bu kadar zararlı maddeyi içinde barındıran sigaradan, yılda 8 milyon, günde 22 bin kişi ölüyor. Peki sigara içince neler oluyor? Kalp atışı hızlanır ve kan basıncı artar. Mide asit üretir. Böbrekler, olması gerekenden daha az miktarda idrar üretir. İştahsızlık artar” dedi.
“Sigara kişinin ruh sağlığını olumsuz etkiler”
Kökmen, “Sigaranın uzun süreli etkilerini inceleyecek olursak, sık sık nefessiz kalmaya sebep olur ve öksürüğü arttırır, dişlerde siyah ya da sarı lekelere sebep olur, daha kırışık ve kuru bir ciltle olduğundan yaşlı görünmeye sebep verir. Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık riskini ortaya çıkarır. Ayrıca sigara, astım, mide ülseri, damar hastalıkları, kronik baş ağrıları, kalp krizi ve kalp ile ilgili hastalıklar felç gibi çeşitli ve bir o kadar da tehlikeli hastalıklara yola açar. Sigara kişinin ruh sağlığını olumsuz etkiler. Kişinin kendisinde ve çevresinde birçok hastalığa sebep olur. Bunların yanında ekonomik olarak da kişiye çok fazla zarar verir” ifadelerini kullandı.
“Bir nargile 50 sigaraya eşittir”
Son günlerde popüler hale gelen nargilenin zararlarına da değinen Kökmen, “Bir nargile 50 sigaraya eşittir. Nargile içen kişilerde ise şu var, ‘ayda yılda bir içiyoruz ne olacak’ ancak bilinmiyor ki nargie, sigaradan 50 kat daha zararlıdır. Nargile gibi elektronik sigara da son derece zararlıdır. Elektronik sigaraların da sigaranın zararlarının yanında ekstra zararları vardır. Ayrıca elektronik sigaralar, sigarayı bıraktırmada ilk sıralar sigara kullanımını azalttırıyor gibi görünse de sigara kullanımını ilerleyen günlerde daha da arttırmaktadır. Eğer sigarayı bırakmak için kalp krizi ya da kanser olmayı beklerseniz vücut kendini tekrar iyileştiremeyecektir. Sigaraya başlamak kolay bırakmak ise zordur” dedi.
“Sigara bırakmak için net bir gün belirleyin”
Sigarayı bırakmak için neler yapılması gerektiğine değinen Kökmen, “Bırakmak için net bir gün belirleyin. Hobi ve uğraşlarınızı arttırın. Sık sık diş fırçalayıp duş alın. Sigara içmenizi tetikleyecek etkenlerden uzak durun. Meyve suyu, bitki çayı, sakız gibi faaliyetlerle sigara içme isteğinizin önüne geçin. Temiz hava alın, spor yapın ve hareket edin. Bol su için. Meyve ve sebze tüketimini arttırın. Ayrıca sigarayı bırakmak için 444 79 75 numaralı telefonu arayabilir ya da “yedam.org.tr” adresini ziyaret ederek sigarayı bırakmakta destek alabilirsiniz dedi” diye konuştu.
Sigara ve diğer tütün mamullerini bıraktırmaya yönelik düzenlenen etkinlik, soru cevap kısmı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılıç'tan kandil mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan kandil mesajı
14 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
GAGİAD’dan Başsavcı Sekücü’ye ziyaret
YEREL HABERLER GAGİAD’dan Başsavcı Sekücü’ye ziyaret
Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle ...
6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından ...
Otomobille gelen hırsızları demir çubukla kovaladı
YEREL HABERLER Otomobille gelen hırsızları demir çubukla kovaladı
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları yakalandı
47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER 47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Komada geldiği ANKA’dan yürüyerek çıktı
YEREL HABERLER Komada geldiği ANKA’dan yürüyerek çıktı
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonuna 6 ...
Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü bulunuyor
YEREL HABERLER Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü ...
Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü bulunuyor
YEREL HABERLER Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü ...
İslahiye‘de yoğun kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER İslahiye‘de yoğun kar yağışı etkili oldu
Fadıloğlu’ndan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan Regaip Kandili mesajı
GSO ev sahipliğinde, Gaziantep’te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Güçlü sanayimiz ve ihracatımızla Şikago TTM Sayesinde ABD ile ticaretimizi çok daha geliştirebiliriz” TOBB Ticaret merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu:
YEREL HABERLER GSO ev sahipliğinde, Gaziantep’te TOBB Şikago Türkiye ...
GAÜN ile GAGİAD işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER GAÜN ile GAGİAD işbirliği protokolü imzaladı
Kaymakam Mutlu Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
Tahmazoğlu´nun Üç Aylar ve Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu´nun Üç Aylar ve Regaip Kandili mesajı
Gazetecilerden Altunkaya’ya plaket
YEREL HABERLER Gazetecilerden Altunkaya’ya plaket
Satrançta önemli hamle
YEREL HABERLER Satrançta önemli hamle
GAÜN gıda mühendisliği bölümünden ufuk 2020 projesi
YEREL HABERLER GAÜN gıda mühendisliği bölümünden ufuk 2020 projesi
HKÜ, Bilim ve Sanat Merkezleri için MEB ile iş birliği yapacak
YEREL HABERLER HKÜ, Bilim ve Sanat Merkezleri için MEB ile iş ...
Duygu Delen'in ölümünde olay yerinde yeniden keşif yapılacak
YEREL HABERLER Duygu Delen'in ölümünde olay yerinde yeniden keşif ...