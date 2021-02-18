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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi

İHA

Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İlahi Öğretinin Beşiği, Cennetin Hanımefendisi Hz. Hatice” konulu kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi.
Nezaket, iffet, edep ve kibarlık timsali Hz. Muhammed’in eşi Hz. Hatice’yi tanımak ve tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “İlahi Öğretinin Beşiği, Cennetin Hanımefendisi Hz Hatice” konulu kompozisyon yarışması ödül töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Sekreter Sezer Cihan, Başkan Vekili Mehmet Berk, İletişim Daire Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan, Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanı Muzaffer Ceylan ve Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Dr. Ramazan Yıldırım katıldı.
872 kişinin katıldığı yarışmanın sonunda yapılan değerlendirme sonucunda birinci olan Musa Değer’e dizüstü bilgisayar, ikinci Fatma Zehra Kardaş’a tablet ve üçüncü Şüheda Köse’ye bisiklet hediye edildi. 27 kişiye ise mansiyon ödülü olarak kitap seti verildi.
Şahin: İnsani ve çevresel kalkınmanın bir bütün olduğu dünyayı inşa etmek zorundayız
Törende konuşan Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi, altyapı çalışmalarının yanı sıra insanı merkeze alan anlayışla devam ettiğini belirterek, “Milli ve manevi değerler üzerine inşa etmemiz gereken bir nesil var. İnsanı ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz insan imar ettiğiniz şehri yok eder. Her şeyin başı her konuda yetişmiş insan. Büyükşehir Belediyesi olarak yetime, yaşlıya, hastaya yardım edecek sosyal belediyeciliği yaparken, büyük bir medeniyetin taşıyıcısıyız ve bu kodları geleceğe taşımak da bizim görevimiz. Şehir ekonomisi, bilgi teknolojisi, yeşil ekonomi bunların hepsi üzerinden çalışıyoruz. Ama her bir başlığın içerisine merkeze insanı koymazsak bir şeyler eksik kalıyor, bir şeyler istediğimiz şekilde gitmiyordu. O yüzden Muzaffer hocamızdan istirham ettik dedik ki, 'yeni dönemde biz bu alanda da çalışmalar yapalım.' Elbette her şeyi tek başımıza değiştiremeyiz. Elbette bu koca dünyanın büyük sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Ama bizim midemizi rahatlattığımız gibi ruhumuzu rahatlatamaz, beynimizle vicdanımızı birleştiremezsek başarılı olamayız. Yaptığımız işin ne kadar doğru ve güzel olduğunu yeniden bütün yüreğimle hissetme fırsatım oldu. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Hepimizde maske. Mikroskop ile görülmeyecek bir virüse karşı mücadele veriyoruz. Küresel bir sorun var ulusal mücadele veriyoruz. Aşılamalar başladı bir an önce bundan kurtulmak istiyoruz. Nasıl bir hastalık yaşayınca ilaç alıyorsak, manevi hastalıklarımızda da çaresi medeniyet kodlarımız. Okuduğumuz her ayet bize bir ilaç veriyor. Sevgi en önemli şey. Bizler, sürekli pozitif gündem ve psikoloji ile şikâyet etmeden çare bulacağız. İnsani ve çevresel kalkınmanın bir bütün olduğu dünyayı inşa etmek zorundayız. Baktığımızda çare, Kuran Kerim’deki her bir cümlenin gereğini yapmak. Böylece dünya cennet olacak. Sevgili peygamberimizin hayatı ve verdiği mücadele bizim için büyük bir yol gösterici. İşte Peygamberliğinin ilk dönemlerinde, Peygamberimizin ilk limanı Hz Hatice’nin örnek hayatını anlamak için düzenlediğimiz yarışmanın ödül törenindeyiz. Bin 400 yıl önce, Uluslararası ticaret kervanlarının başında bir kadın var. Bu kadın o kadar güçlü bir insandır. Ve tüm bu imkanlarını sevgili eşinin uğrunda seferber etmekten çekinmeyen ve peygamber efendimize çok zor dönemlerde en büyük dayanak olan bir eştir Hz Hatice. O eşine o kadar güveniyordu ki, ilk vahyin geldiği günlerde, durumu peygamberimiz kendisine iletince ‘Sen söylüyorsan doğrudur’ diyerek eşine duyduğu sonsuz güveni ve aynı zaman da evlilikte güvenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. İşte bizlerin Hz Hatice Annemizin, Tüm bu güzel ve örnek özelliklerini ve faziletlerini kavratabilmek için düzenlediğimiz, kaybedeni olmayan bu yarışmaya eser gönderen 872 hemşerime teşekkür ederim” dedi.
Ceylan: Yarışmalar ve sosyal medya üzerinden yapacağımız çalışmalar, programlar devam edecek
Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanı Muzaffer Ceylan ise bu gibi programların devam edeceğini aktarırken, "Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı'nın sosyal hayatımıza getirmiş olduğu bu tip aktiviteler aslında Peygamber efendimizin vefatı öncesi 'Sarılırsanız hiç bir sapkın size zarar vermez, yolunuzu kaybetmez, savrulmazsınız' dediği iki temel kaynağı bize tanıtmak, onu hayatlarımıza indirgemek, yaşadığımız hayattaki karşılıklarını göstermek üzere bir takım faaliyetler yapmakta. O faaliyetlerin bir ayağı da yarışmalardır. Pandemi döneminde özellikle sosyal medyayı daha çok kullanacağımız böylelikle nerede bulunursak bulunalım bu aktiviteyi, bu canlılığı, bu dinamikliği taze tutacağımız bir faaliyet yarışmalar. İşte bu yarışmalardan bir tanesi, Cennetin Hanımefendisi Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışmamızın ödül törenindeyiz. Dört büyük Cennet kadınından bir tanesi olan, Hatice validemiz, büyük bir insandır. Onu büyük kılan faziletleri, ahlaki yaşantıyı hayatımıza örnek alabilirsek içinde yaşadığımız bir çok sorun kendiliğinden çözüme kavuşacaktır. Zira O, iyi bir eş, fedakar bir anne idi. Hayatı öylesine bir örnek hayattı ki, Allah, Cebrail vasıtasıyla kendisine selam etmiştir. Bizim Hz Hatice Annemizin örnek hayatını, evimize, ilişkilerimize yansıtmaya ihtiyacımız var. Hayatımızı değerli kılmayı hedefleyen, bizi gerçek kahramanlarımız ve değerlerimizle buluşturacak bu ve benzeri yarışmalar ya da sosyal medya üzerinden yapacağımız çalışmalar ve programlar devam edecek" ifadelerini kullandı.
Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Dr. Ramazan Yıldırım, Hz Hatice’nin hayatından ve erdeminden istifade edilmesi gerektiğini vurgulayarak gündemin sık değiştiği günlerde bu konunun işlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

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