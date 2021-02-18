Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır yaralandı

Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Özbey (52) yaralandı, yanındaki oğlu Burak Özbey (14) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gelen Ahmet Özbey (52) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kazada Ahmet Özbey yaralanırken, yanındaki oğlu Burak yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Özbey, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burak Özbey'in cansız bedeni ise güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ
2021-02-18 14:20:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.