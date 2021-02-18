Komada geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komada geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

İHA

Komada geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Gaziantep’te geçirdiği trafik kazası sonrası bilinci kapalı halde Gaziantep Özel Anka Hastanesi getirilen 16 yaşındaki Mehmet Durmaz gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası eski sağlığına kavuştu.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Durmaz, ambulansla Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne getirildi. Bilinci kapalı olarak getirildiği hastanede, ağır beyin travması geçirdiği ve sol bacağında kırık olduğu tespit edilen hasta hemen ameliyata alındı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir tarafından riskli olmasına rağmen başarıyla gerçekleştirilen 3 ameliyatın ardından hayata gözlerini yeniden açan Durmaz, sol uyluk kemiğindeki kırık sebebiyle de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Mustafa Işık tarafından operasyona alındı. Başarılı geçen operasyonların ardından 1,5 aylık yoğun bakım sürecini tamamlayarak medikal servise alınan hastanın durumu hızla düzeldi.
Zor ve riskli operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir, “Hastamız geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası bilinci kapalı olarak hastanemize getirildi. Yapılan tetkikler sonucu kafa kemiklerinde kırıklar, beyininde ciddi kanamalar, beyin ödemi mevcuttu. Ayrıca sol uyluk kemiğinde kırık mevcuttu. Hastamızı beyin kanaması nedeni ile acil olarak ameliyata aldık. Kafa tıravmasına bağlı ağır beyin hasarı nedeni ile beyin çok ödemliydi. Bu sebeple ameliyat bölgesindeki kafa kemiğini karın bölgesine koymak zorunda kaldık. Hastamızın tedavi sürecinde beyin hasarına yönelik ikinci ameliyatını gerçekleştirdik. Bu ameliyatta sol uyluk kemiğindeki ırık da hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık tarafından opere edildi. Üçüncü ameliyatımızda ise ilk ameliyatta karın bölgesine koyduğumuz kemiği tekrar eski yerine yerleştirdik. Yoğun Bakım tedavisi sonrası hastamızı servise alarak tedavisini tamamlayıp taburcu ettik. Operasyonun ardından iyileşme sürecisini takip ettik” dedi.
“Yeniden doğmuş gibiyim”
41 günlük yaşam savaşını kazanan ve 6 ay sonra tamamen iyileşip hastaneye kontrol için gelen 16 yaşındaki Durmaz, “Adeta yeniden doğdum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
Oğullarının yeniden hayata dönmesinin sevincini yaşayan Durmaz Ailesi, ANKA Hastanesi’nin özveri ile çalışan doktorları Op. Dr. İsmail Demir ile Doç. Dr. Mustafa Işık’a 41 günlük süreçte gösterdikleri özen ve titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek,“Bu zorlu süreçte ümidimizin zaman zaman tükendiği oldu. Ancak bu esnada doktorlar ve hastane çalışanları bize her zaman moral verdi. Anka Hastanesi’ne çok güvendik ve oğlumuzu kucaklayacağımız anı bekledik. Aradan geçen süre içinde de oğlumuz tamamen iyileşti. ANKA Hastanesi yönetiminden ve çalışanlarından Allah razı olsun. Herkese Anka Hastanesi’ni tavsiye ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAÜN’de eğitimde dijital dönüşüm konuşuldu
YEREL HABERLER GAÜN’de eğitimde dijital dönüşüm konuşuldu
Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır ...
Gaziantep’te huzur operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu
Botanik çalıştayı için başvurular 5 Mart’a kadar devam edecek Çalıştay online ortamda 3 gün sürecek
YEREL HABERLER Botanik çalıştayı için başvurular 5 Mart’a kadar ...
Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışması ödül töreni ...
HKÜ’den sigarayı bıraktıran etkinlik
YEREL HABERLER HKÜ’den sigarayı bıraktıran etkinlik
Başkan Kılıç'tan kandil mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan kandil mesajı
14 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
GAGİAD’dan Başsavcı Sekücü’ye ziyaret
YEREL HABERLER GAGİAD’dan Başsavcı Sekücü’ye ziyaret
Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle ...
6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 6 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından ...
Otomobille gelen hırsızları demir çubukla kovaladı
YEREL HABERLER Otomobille gelen hırsızları demir çubukla kovaladı
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları yakalandı
47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER 47 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Komada geldiği ANKA’dan yürüyerek çıktı
YEREL HABERLER Komada geldiği ANKA’dan yürüyerek çıktı
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonuna 6 ...
Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü bulunuyor
YEREL HABERLER Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü ...
Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü bulunuyor
YEREL HABERLER Denizi olmayan Gaziantep'in 36 milli yüzücüsü ...
İslahiye‘de yoğun kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER İslahiye‘de yoğun kar yağışı etkili oldu
Fadıloğlu’ndan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan Regaip Kandili mesajı
GSO ev sahipliğinde, Gaziantep’te TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Güçlü sanayimiz ve ihracatımızla Şikago TTM Sayesinde ABD ile ticaretimizi çok daha geliştirebiliriz” TOBB Ticaret merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu:
YEREL HABERLER GSO ev sahipliğinde, Gaziantep’te TOBB Şikago Türkiye ...
GAÜN ile GAGİAD işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER GAÜN ile GAGİAD işbirliği protokolü imzaladı
Kaymakam Mutlu Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı